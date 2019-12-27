Авіакатастрофа у Казахстані: з'явилося відео з місця падіння літака
Київ • УНН
КИЇВ. 27 грудня. УНН. Пасажирський літак авіакомпанії Bek Air розбився вранці 27 грудня за вильоті з аеропорту Алма-Ати в Казахстані, пише УНН з посиланням на місцеві ЗМІ.
Як повідомляється в Facebook аеропорту, відразу після зльоту лайнер втратив висоту, пробив бетонну огорожу і зіткнувся з двоповерховим будовою. При вильоті літак двічі торкнувся хвостом злітної смуги. Аварія сталася в районі житлового сектора, додає комітет з надзвичайних ситуацій МВС Казахстану. Літак врізався в порожню будівлю. Вибуху і загоряння в результаті аварії не було.
Літак Fokker-100 слідував рейсом Z92100 з Алма-Ати в Нур-Султан. На борту перебували 95 пасажирів і п’ятеро членів екіпажу.
На даний момент відомо про 12 загиблих. Ще 49 осіб госпіталізовані з пораненнями, 18 з них перебувають у важкому стані. Серед поранених вісім дітей. Рятувальні служби продовжують евакуацію пасажирів на місці аварії. Раніше повідомлялося, що загинули 15 осіб, а ще 66 постраждали, але потім в МВС країни уточнили дані про жертви авіакатастрофи.
У числі загиблих — голова ради генералів Казахстану Рустем Кайдаров, випусковий редактор видання Informburo.kz Дана Круглова, а також капітан літака Марат Муратабаєв.
Президент країни Касим-Жомарт Токаєв висловив співчуття сім’ям загиблих в аварії літака і оголосив 28 грудня днем загальнонаціональної жалоби в Казахстані.
В якості попередніх причин аварії розглядаються помилка пілотів і технічна несправність. Всі польоти лайнерів даного типу в країні тимчасово припинені. Діяльність авіакомпанії Bek Air також призупинено.
Авіакомпанія Bek Air, як повідомляється на її сайті, заснована в 1999 році і є першим в Казахстані лоукостером, який здійснює регулярні внутрішні рейси, а також польоти в Москву, Санкт-Петербург, країни СНД, Туреччину, ОАЕ, Монголію і Китай. Парк компанії налічує сім літаків типу Fokker-100. За даними Flightradar24, літак, що розбився експлуатувався 23 роки.
Літаки Fokker випускалися однойменною нідерландською компанією. Виробництво Fokker-100 було припинено в 1997 році після банкрутства компанії.
Варто додати, що серед постраждалих є українці, згодом їх відвідав представник Посольства України у Казахстані.