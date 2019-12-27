Авиакатастрофа в Казахстане: появилось видео с места падения самолета

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 27 декабря. УНН. Пассажирский самолет авиакомпании Bek Air разбился утром 27 декабря по вылете из аэропорта Алма-Аты в Казахстане, пишет УНН со ссылкой на местные СМИ.

Как сообщается в Facebook аэропорта, сразу после взлета лайнер потерял высоту, пробил бетонное ограждение и столкнулся с двухэтажным строением. При вылете самолет дважды коснулся хвостом взлетной полосы. Авария произошла в районе жилого сектора, добавляет комитет по чрезвычайным ситуациям МВД Казахстана. Самолет врезался в пустое строящееся здание. Взрыва и возгорания в результате крушения не последовало.

Самолет Fokker-100 следовал рейсом Z92100 из Алма-Аты в Нур-Султан. На борту находились 95 пассажиров и пятеро членов экипажа.

На данный момент известно о 12 погибших. Еще 49 человек госпитализированы с ранениями, 18 из них находятся в тяжелом состоянии. Среди раненых восемь детей. Спасательные службы продолжают эвакуацию пассажиров на месте аварии. Ранее сообщалось, что погибли 15 человек, а еще 66 пострадали, но затем в МВД страны уточнили данные о жертвах авиакатастрофы.

В числе погибших — председатель совета генералов Казахстана Рустем Кайдаров, выпускающий редактор издания Informburo.kz Дана Круглова, а также капитан самолета Марат Муратабаев.

Президент страны Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования семьям погибших в аварии самолета и объявил 28 декабря днем общенационального траура в Казахстане.

В качестве предварительных причин крушения рассматриваются ошибка пилотов и техническая неисправность. Все полеты лайнеров данного типа в стране временно прекращены. Деятельность авиакомпании Bek Air также приостановлена.

Авиакомпания Bek Air, как сообщается на ее сайте, основана в 1999 году и является первым в Казахстане лоукостером, осуществляющим регулярные внутренние рейсы, а также полеты в Москву, Санкт-Петербург, страны СНГ, Турцию, ОАЭ, Монголию и Китай. Парк компании насчитывает семь самолетов типа Fokker-100. По данным Flightradar24, разбившийся самолет эксплуатировался 23 года.

Самолеты Fokker выпускались одноименной нидерландской компанией. Производство Fokker-100 было прекращено в 1997 году после банкротства компании.

Стоит добавить, что среди пострадавших есть украинцы, впоследствии их посетил представитель посольства Украины в Казахстане.

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