Авіакатастрофа в Казахстані: постраждалих українців відвідав представник посольства
Київ • УНН
КИЇВ. 27 грудня. УНН. Постраждалих у результаті авіакатастрофи біля Алма-Ати відвідав представник Посольства України у Казахстані. Про це журналісту УНН повідомив директор Департаменту консульської служби МЗС України Сергій Погорельцев.
“Постраждалих відвідав представник посольства. Особи при свідомості. Перебувають у шоковому стані. Мають компресійні переломи хребців без порушення провідності головного мозку. Стан стабільний”, — повідомив Погорельцевю
“Родичі в Республіці Казахстан відвідали постраждалих в лікарні, рідних в Україні повідомлено”, — додав дипломат.
Нагадаємо, серед постраждалих внаслідок авіакатастрофи у казахстанському місті Алмати є двоє українців. “Серед постраждалих є 2 громадян України, які доставлені до лікарні міста Алмати”, — відзначив Погорельцев.