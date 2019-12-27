Авиакатастрофа в Казахстане: пострадавших украинцев посетил представитель посольства
Киев • УНН
КИЕВ. 27 декабря. УНН. Пострадавших в результате авиакатастрофы у Алма-Аты посетил представитель посольства Украины в Казахстане. Об этом журналисту УНН сообщил директор Департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев.
“Пострадавших посетил представитель посольства. Лица в сознании. Находятся в шоковом состоянии. Имеют компрессионные переломы позвонков без нарушения проводимости головного мозга. Состояние стабильное”, — сообщил Погорельцев
“Родственники в Республике Казахстан посетили пострадавших в больнице, родным в Украине сообщено”, — добавил дипломат.
Напомним, среди пострадавших в результате авиакатастрофы в казахстанском городе Алматы есть двое украинский. “Среди пострадавших есть 2 граждан Украины, которые доставлены в больницу города Алматы”, — отметил Погорельцев.