Авиакатастрофа в Казахстане: появилась информация о состоянии пострадавших украинцев

ukru
рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
07:39 • 26793 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 117961 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 123736 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 122020 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 143426 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 110240 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 110905 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 109715 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 132141 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130825 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Россияне пытаются прорваться к логистическим путям на Сумщине: что происходит

Россияне пытаются прорваться к логистическим путям на Сумщине: что происходит

5 марта, 23:35 • 95935 просмотра
Почти половина американцев не согласны с подходами Трампа к завершению войны в Украине - опрос

Почти половина американцев не согласны с подходами Трампа к завершению войны в Украине - опрос

6 марта, 00:00 • 95208 просмотра
На ЧАЭС потушили тлеющие огни после атаки дрона: что происходит на станции

На ЧАЭС потушили тлеющие огни после атаки дрона: что происходит на станции

6 марта, 01:06 • 100439 просмотра
В Киеве и областях объявлена воздушная тревога из-за угрозы атаки дронов

В Киеве и областях объявлена воздушная тревога из-за угрозы атаки дронов

6 марта, 01:53 • 103328 просмотра
Трамп давит на Украину вместо россии - в ISW объяснили последствия такой политики

Трамп давит на Украину вместо россии - в ISW объяснили последствия такой политики

05:11 • 103773 просмотра
публикации
Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

5 марта, 15:49 • 143402 просмотра
11 проверенных способов избавиться от неприятных запахов в вашем доме

11 проверенных способов избавиться от неприятных запахов в вашем доме

5 марта, 13:36 • 134085 просмотра
Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

4 марта, 16:41 • 161411 просмотра
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
Эксклюзив

4 марта, 13:46 • 203478 просмотра
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
Эксклюзив

4 марта, 12:57 • 187694 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Перерыв финала ЧМ-2026 будет ярким: Coldplay подготовит шоу для футбольных фанатов

Перерыв финала ЧМ-2026 будет ярким: Coldplay подготовит шоу для футбольных фанатов

5 марта, 14:51 • 109171 просмотра
Студия Visual Arts под ударом: PlayStation увольняет разработчиков - СМИ

Студия Visual Arts под ударом: PlayStation увольняет разработчиков - СМИ

5 марта, 11:59 • 113053 просмотра
Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

5 марта, 09:29 • 118143 просмотра
Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

5 марта, 08:47 • 115555 просмотра
Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

4 марта, 18:57 • 114676 просмотра
Актуальное
Авиакатастрофа в Казахстане: появилась информация о состоянии пострадавших украинцев

Авиакатастрофа в Казахстане: появилась информация о состоянии пострадавших украинцев

Киев  •  УНН

 • 20420 просмотра

КИЕВ. 27 декабря. УНН. Представитель Департамента консульской службы МИД Украины провел телефонный разговор с одним из пострадавших в результате авиакатастрофы у Алма-Аты украинцев, который сообщил об отсутствии угрозы его жизни и здоровью, а также об удовлетворительном состоянии здоровья другого украинца, который находится в больнице. Об этом журналисту УНН сообщил директор Департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев.

“Посольством была установлена связь с врачами медицинского учреждения, в котором находятся пострадавшие и с госпитализированными гражданами Украины”, — сообщил Погорельцев.

По его словам, консулом Посольства Украины в Казахстане было обеспечено консульское сопровождение дела, предоставлено необходимые консультации пострадавшим гражданам Украины, сейчас прорабатывается вопрос документирования в связи с утратой паспортных документов пострадавшими во время авиакатастрофы.

“Представитель Департамента консульской службы МИД Украины провел телефонный разговор с одним из пострадавших украинцев. Гражданину Украины были предоставлены разъяснения относительно мер, принимаемых Посольством и МИД по этому делу. Пациент больницы сообщил об отсутствии угрозы его жизни и здоровью, жалоб или нареканий на условия лечения и пребывания в медицинском учреждении, а также об удовлетворительном состоянии здоровья другого украинца, который находится в больнице”, — отметил директор ДКС.

Он подчеркнул, что дело находится на контроле ДКС и ПУ в Казахстане.

Напомним, 27 декабря 2019 года вблизи аэропорта города Алматы разбился пассажирский самолет авиакомпании “Бек Эйр”, выполнявший рейс по маршруту Алматы — Нур-Султан. На борту самолета находилось 95 пассажиров и 5 членов экипажа. По предварительной информации, в результате катастрофы погибли 12 человек, 49 — госпитализированы.

Как сообщал УНН, среди пострадавших в результате авиакатастрофы в казахстанском городе Алматы есть двое украинцев.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧП

Обратиться по вопросам размещения рекламы