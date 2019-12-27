Авиакатастрофа в Казахстане: появилась информация о состоянии пострадавших украинцев
Киев • УНН
КИЕВ. 27 декабря. УНН. Представитель Департамента консульской службы МИД Украины провел телефонный разговор с одним из пострадавших в результате авиакатастрофы у Алма-Аты украинцев, который сообщил об отсутствии угрозы его жизни и здоровью, а также об удовлетворительном состоянии здоровья другого украинца, который находится в больнице. Об этом журналисту УНН сообщил директор Департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев.
“Посольством была установлена связь с врачами медицинского учреждения, в котором находятся пострадавшие и с госпитализированными гражданами Украины”, — сообщил Погорельцев.
По его словам, консулом Посольства Украины в Казахстане было обеспечено консульское сопровождение дела, предоставлено необходимые консультации пострадавшим гражданам Украины, сейчас прорабатывается вопрос документирования в связи с утратой паспортных документов пострадавшими во время авиакатастрофы.
“Представитель Департамента консульской службы МИД Украины провел телефонный разговор с одним из пострадавших украинцев. Гражданину Украины были предоставлены разъяснения относительно мер, принимаемых Посольством и МИД по этому делу. Пациент больницы сообщил об отсутствии угрозы его жизни и здоровью, жалоб или нареканий на условия лечения и пребывания в медицинском учреждении, а также об удовлетворительном состоянии здоровья другого украинца, который находится в больнице”, — отметил директор ДКС.
Он подчеркнул, что дело находится на контроле ДКС и ПУ в Казахстане.
Напомним, 27 декабря 2019 года вблизи аэропорта города Алматы разбился пассажирский самолет авиакомпании “Бек Эйр”, выполнявший рейс по маршруту Алматы — Нур-Султан. На борту самолета находилось 95 пассажиров и 5 членов экипажа. По предварительной информации, в результате катастрофы погибли 12 человек, 49 — госпитализированы.
Как сообщал УНН, среди пострадавших в результате авиакатастрофы в казахстанском городе Алматы есть двое украинцев.