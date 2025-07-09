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В Николаевской области аварийное отключение света

Киев • УНН

 • 233 просмотра

В Николаевской области произошло аварийное отключение электроэнергии, не связанное с обстрелами. Все службы работают над восстановлением.

В Николаевской области аварийное отключение света

В Николаевской области произошло аварийное отключение света, сообщил в среду глава Николаевской ОВА Виталий Ким в Telegram, пишет УНН.

Предварительно, аварийное отключение света, не связанное с обстрелами в области

- написал Ким.

"Друзья, произошло аварийное отключение электроэнергии. Все нужные службы работают!" - написал мэр Николаева Александр Сенкевич в Telegram.

Дополнение

По данным Минэнерго, по состоянию на 9 июля система сбалансирована. Потребление электроэнергии продолжает расти из-за жаркой погоды. Вместе с тем плановых ограничений для потребителей не предусмотрено.

По данным Укрэнерго, потребление электричества 9 июля утром было на 3,1% выше, чем в это же время предыдущего дня. "Причина - жаркая погода на всей территории Украины, что обуславливает использование кондиционеров. А также - высокая облачность в части областей, что обуславливает снижение эффективности работы бытовых солнечных электростанций", - отметили в компании.

В Укрэнерго указали, что есть необходимость в экономном потреблении электроэнергии с 16:00 до 22:00.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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