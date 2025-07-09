На Миколаївщині аварійне відключення світла

У Миколаївській області сталося аварійне відключення світла, повідомив у середу голова Миколаївської ОВА Віталій Кім у Telegram, пише УНН.

Попередньо, аварійне відключення світла, не пов'язане з обстрілами в області - написав Кім.

"Друзі, сталось аварійне відключення електроенергії. Всі потрібні служби працюють!" - написав мер Миколаєва Олександр Сєнкевич у Telegram.

Доповнення

За даними Міненерго, станом на 9 липня система збалансована. Споживання електроенергії продовжує зростати через спекотну погоду. Разом з тим планових обмежень для споживачів не передбачено.

За даними Укренерго, споживання електрики 9 липня вранці було на 3,1% вищим, ніж в цей же час попереднього дня. "Причина - спекотна погода на всій території України, що зумовлює використання кондиціонерів. А також - висока хмарність у частині областей, що зумовлює зниження ефективності роботи побутових сонячних електростанцій", - зазначили в компанії.

В Укренерго вказали, що є необхідність в ощадливому споживанні електроенергії з 16:00 до 22:00.