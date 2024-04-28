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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Николаеве вражеские удары повредили объект инфраструктуры, отель и авто

В Николаеве вражеские удары повредили объект инфраструктуры, отель и авто

Киев  •  УНН

28 апреля 2024, 05:30  •  3777 просмотра

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В Николаевской области российские удары повредили объекты инфраструктуры, гостиницы, автомобили и вызвали пожар, но о жертвах не сообщается.

В воскресенье утром, 28 апреля, российские военные атаковали Николаев шахедами. Повреждены объект теплогенерирующей инфраструктуры, здания гостиниц, автомобили. В результате удара произошел пожар на рекреационном объекте. Травмированных и погибших людей нет. Об этом сообщили в утренней сводке Николаевской областной военной администрации, передает УНН.

Детали

Утром, 28 апреля, в 04:45 враг атаковал БпЛА типа "Shahed-131/136" город. В результате чего, сильно повреждено здание гостиницы, произошел пожар, который был оперативно ликвидирован. В другом отеле рядом выбиты окна, повреждены автомобили

говорится в сообщении ОВА.

Кроме того, поврежден объект теплогенерирующей инфраструктуры. Последствия атаки уточняются. Травмированных и погибших нет, сообщили в военной администрации.

В Николаевском районе 27 апреля в 17:25 военные РФ направили дрон-камикадзе типа "Ланцет" по Березанской общине. Раненых нет.

Также 27 апреля в 21:41, 21:46 и 22:28 врагом осуществлен артиллерийский обстрел Куцурубской общины. В результате чего, поврежден жилой дом. Пострадавших нет

отметили в ОВА.

В Николаеве прогремели взрывы28 апреля 2024, 02:18 • 12692 просмотра

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