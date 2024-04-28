У Миколаєві ворожі удари пошкодили об‘єкт інфраструктури, готель та авто
Київ • УНН
У Миколаївській області російські удари пошкодили об'єкти інфраструктури, готелі, автомобілі та спричинили пожежу, але про жертви не повідомляється.
У неділю зранку, 28 квітня, російські військові атакували Миколаїв шахедами. Пошкоджені об‘єкт теплогенеруючої інфраструктури, будівлі готелів, автомобілі. Внаслідок удару сталась пожежа на рекреаційному об'єкті. Травмованих та загиблих людей немає. Про це повідомили у ранковому зведенні Миколаївської обласної військової адміністрації, передає УНН.
Деталі
Зранку, 28 квітня, о 04:45 ворог атакував БпЛА типу "Shahed-131/136" місто. Внаслідок чого, сильно пошкоджено будівлю готелю, відбулась пожежа, яка була оперативно ліквідована. В іншому готелі поруч вибито вікна, пошкоджено автомобілі
Крім того, пошкоджено об‘єкт теплогенеруючої інфраструктури. Наслідки атаки уточнюють. Травмованих та загиблих немає, повідомили у вйськовій адміністрації.
У Миколаївському районі 27 квітня о 17:25 військові РФ спрямували дрон-камікадзе типу "Ланцет" по Березанській громаді. Поранених немає.
Також 27 квітня о 21:41, 21:46 та 22:28 ворогом здійснено артилерійський обстріл Куцурубської громади. Внаслідок чого, пошкоджено житловий будинок. Постраждалих немає
У Миколаєві пролунали вибухи28.04.24, 05:18 • 33358 переглядiв