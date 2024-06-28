В течение суток в г. Николаеве произошло 2 чрезвычайных происшествия на воде. К вечеру, с промежутком почти час, в акватории реки Южный Буг утонуло два человека. Погиб 11-летний подросток и мужчина 1950 года рождения. Об этом сообщает ГСЧС Украины, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что на одном из местных пляжей пошел купаться и исчез подросток в возрасте 11 лет. Его тело из воды достали очевидцы и пытались "откачать" парня. Медики "скорой" продолжили реанимационные мероприятия, однако положительного результата они не дали.

Позже спасатели искали пропавшего на воде мужчину 1950 г.р. Его тело обнаружили на расстоянии 6 м от берега.

В ГСЧС отметили, что с начала месяца на водных объектах Украины погибло 147 человек, из них - 30 детей.

Не забывайте о правилах поведения на воде! Не пускайте своих детей самих купаться! Берегите себя и близких! - говорится в сообщении.

Напомним

В реке в Запорожском районе утонул 11-летний мальчик, тело которого нашли водолазы-спасатели и передали полиции.