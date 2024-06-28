У Миколаєві у річці потонули двоє людей - чоловік і підліток

Протягом доби в м. Миколаєві сталось 2 надзвичайні події на воді. Надвечір, з проміжком майже годину, в акваторії річки Південний Буг потонуло двоє людей. Загинув 11-річний підліток та чоловік 1950 року народження. Про це повідомляє ДСНС України, пише УНН.

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Зазначаться, що на одному із місцевих пляжів пішов купатися та зник підліток, віком 11 років. Його тіло з води дістали очевидці та намагалися "відкачати" хлопця. Медики "швидкої" продовжили реанімаційні заходи, однак позитивного результату вони не дали.

Пізніше рятувальники шукали зниклого на воді чоловіка 1950 р.н. Його тіло виявили на відстані 6 м від берега.

У ДСНС зауважили, що з початку місяця на водних об’єктах України загинуло 147 осіб, з них – 30 дітей.

Не забувайте про правила поведінки на воді! Не пускайте своїх дітей самих купатися! Бережіть себе та близьких!