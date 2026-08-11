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В Николаеве в многоэтажке нашли гранату в электрощитовой, жильцов эвакуировали

Киев • УНН

 • 1646 просмотра

В Николаеве в электрощитовой многоэтажного дома обнаружили гранату, из-за чего эвакуировали жильцов. Полицейские изъяли боеприпас и устанавливают его происхождение.

В Николаеве в многоэтажке нашли гранату в электрощитовой, жильцов эвакуировали

В Николаеве в электрощитовой многоэтажки нашли гранату, жителей эвакуировали, взрывное устройство изъяли полицейские, сообщили во вторник в ГУНП в Николаевской области, пишет УНН.

Подробности

Сообщение об обнаружении в междуэтажной электрощитовой одного из жилых домов Николаева предмета, похожего на ручную гранату, полиция получила сегодня, 11 августа, около 10:20.

Информация об опасной находке в многоквартирном доме поступила от работника энергоснабжающего предприятия, который должен был заменить счетчик.

На место происшествия немедленно прибыли полицейские со специалистами управления взрывотехнической службы областного главка полиции.

"Правоохранители эвакуировали жителей дома и огородили опасную зону. Взрывотехники осмотрели предмет и установили, что находка является гранатой и представляет опасность для людей. Полицейские изъяли боеприпас и сейчас устанавливают его происхождение, а также личность человека, оставившего взрывоопасный предмет", — сообщили в полиции.

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Юлия Шрамко

ОбществоКриминал и ЧП
Взрывы
Эвакуация
Электроэнергия
Ручная граната
Национальная полиция Украины
Николаев