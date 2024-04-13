В Нидерландах лидер крайнеправой партии раскритиковал предоставление новой помощи Украине

Нидерландский правопопулистский лидер Герт Вилдерс раскритиковал новый пакет финансовой помощи Нидерландов для Украины. Об этом он написал 12 апреля в соцсети Х, пишет УНН.

Детали

После принятого вчера пакета финансовой помощи от Нидерландов, лидер крайнеправой партии Герт Вилдерс возмутился, что "миллиарды летят за границу".

"Пока PVV борется за Нидерланды, в пятницу днем миллиарды летят за границу" - написал Вилдерс.

Напомним

Нидерланды выделили 1 миллиард евро на военную помощь Украине и 400 миллионов евро на восстановление, о чем шла речь во время телефонного разговора между премьер-министром Нидерландов Марком Рютте и президентом Украины Владимиром Зеленским.