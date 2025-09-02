В небе уничтожено почти 50 дронов врага - Воздушные силы
Киев • УНН
2 августа враг атаковал Украину 53 ударными дронами разных типов, большинство из которых летели на Киев. По состоянию на 16:00 противовоздушная оборона уничтожила 48 вражеских БпЛА.
Враг 2 августа смог атаковать с северного направления, применив 53 ударных дрона различных типов. Большинство было в направлении столицы Украины. Передает УНН со ссылкой на Воздушные Силы ВС Украины.
Детали
Враг совершил повторную, после ночной атаки, применив 53 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников-имитаторов различных типов, которые летели в направлении столицы Украины.
Сообщается о сбитии значительного количества
По состоянию на 16.00 противовоздушной обороной сбито/подавлено 48 вражеских БпЛА.
В то же время военные предупреждают:
Вражеская атака продолжается, по состоянию на 16.00 в воздушном пространстве Украины на Черниговщине и Сумщине фиксируются новые группы российских беспилотников.
Напомним
В результате вражеской атаки на Сумы в ночь на 2 сентября были ранены люди.
В ночь на 1 сентября Россия атаковала Украину 86 ударными беспилотниками и дронами-имитаторами. Украинская ПВО сбила или подавила 76 вражеских БпЛА.