В небе уничтожено почти 50 дронов врага - Воздушные силы

$41.370.05
48.470.27
ukenru
11:50 • 24292 просмотра
Луна станет красной: когда украинцы будут наблюдать полное затмение спутника ЗемлиPhoto
11:02 • 49252 просмотра
Убийство Парубия: суд арестовал подозреваемогоPhoto
10:24 • 89194 просмотра
Самолет украинской компании "XENA" привлекли к тушению пожаров в ЧерногорииPhotoVideo
Эксклюзив
08:46 • 105517 просмотра
Требовательные и финансово грамотные: как "поколение Z" бросает вызов банковскому сектору
08:31 • 59407 просмотра
Освобожден поселок Удачное в Донецкой области - ГенштабVideo
Эксклюзив
2 сентября, 06:00 • 120533 просмотра
В оккупированном Крыму нарастает гуманитарный кризис - постоянный представитель ПрезидентаPhoto
Эксклюзив
2 сентября, 05:30 • 45361 просмотра
"Создается впечатление, что бизнес приравнен к преступной деятельности": адвокат о неотложности принятия изменений в УПК, которые облегчат жизнь предпринимателям
1 сентября, 18:36 • 81402 просмотра
5 самых ожидаемых кинопремьер, которые нельзя пропустить этой осенью: что посмотретьVideo
1 сентября, 15:53 • 52695 просмотра
Украинские военные освободили поселок Новоэкономическое в Донецкой области
Эксклюзив
1 сентября, 14:20 • 107481 просмотра
Есть риск утечки данных: «Укроборонпром» выступил против передачи Бильчуком документации компании AAL Group Ltd, которая может быть связана с ОПК России
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+25°
3.7м/с
43%
748мм
Популярные новости
ЕС обсуждает новые санкции против рф и использование замороженных активов для Украины - Radio Prague International31 августа, 02:29 • 206908 просмотра
Эрдоган прибыл в Китай на саммит ШОС для переговоров с лидерами: ожидается встреча с путиным30 августа, 23:45 • 206681 просмотра
Нардеп Безугла предупредила о возможных блэкаутах и тяжелой зиме31 августа, 18:14 • 196174 просмотра
Металлургия рф переживает глубочайший кризис с начала вторжения в Украину: производство обвалилось до худших показателей - ЦПД31 августа, 19:40 • 193106 просмотра
«Понимания, достигнутые на Аляске, открывают дорогу к миру»: путин на саммите ШОС сделал ряд заявлений по Украине1 сентября, 04:35 • 187249 просмотра
публикации
Луна станет красной: когда украинцы будут наблюдать полное затмение спутника ЗемлиPhoto11:50 • 24300 просмотра
Самолет украинской компании "XENA" привлекли к тушению пожаров в ЧерногорииPhotoVideo10:24 • 89217 просмотра
Требовательные и финансово грамотные: как "поколение Z" бросает вызов банковскому сектору
Эксклюзив
08:46 • 105538 просмотра
Начало осеннего сезона: что нужно сделать на огороде в сентябре2 сентября, 06:50 • 67555 просмотра
В оккупированном Крыму нарастает гуманитарный кризис - постоянный представитель ПрезидентаPhoto
Эксклюзив
2 сентября, 06:00 • 120544 просмотра
Актуальные люди
Андрей Парубий
Си Цзиньпин
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Роберт Фицо
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Китай
Львов
Реклама
УНН Lite
«Увидимся в суде»: Эктор Хименес-Браво обещает подать в суд на лиц, сливших в сеть его интимные видео и подделавших перепискуPhotoVideo11:20 • 18609 просмотра
Потап назвал размер своего гонорара за 45-минутное выступление10:43 • 22011 просмотра
Потап заявил, что с начала полномасштабной войны более 14 раз приезжал и выезжал из Украины08:32 • 37171 просмотра
5 самых ожидаемых кинопремьер, которые нельзя пропустить этой осенью: что посмотретьVideo1 сентября, 18:36 • 81408 просмотра
Брэд Питт купил особняк в Голливуд-Хиллз за $12 миллионов1 сентября, 10:27 • 68739 просмотра
Актуальное
Фейковые новости
Нью-Йорк Таймс
ЧатГПТ
Фокс Ньюс
Хранитель

В небе уничтожено почти 50 дронов врага - Воздушные силы

Киев • УНН

 • 36 просмотра

2 августа враг атаковал Украину 53 ударными дронами разных типов, большинство из которых летели на Киев. По состоянию на 16:00 противовоздушная оборона уничтожила 48 вражеских БпЛА.

В небе уничтожено почти 50 дронов врага - Воздушные силы

Враг 2 августа смог атаковать с северного направления, применив 53 ударных дрона различных типов. Большинство было в направлении столицы Украины. Передает УНН со ссылкой на Воздушные Силы ВС Украины.

Детали

Враг совершил повторную, после ночной атаки, применив 53 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников-имитаторов различных типов, которые летели в направлении столицы Украины.

Сообщается о сбитии значительного количества

По состоянию на 16.00 противовоздушной обороной сбито/подавлено 48 вражеских БпЛА.

- передают Воздушные Силы ВС Украины.

В то же время военные предупреждают:

Вражеская атака продолжается, по состоянию на 16.00 в воздушном пространстве Украины на Черниговщине и Сумщине фиксируются новые группы российских беспилотников.

Напомним

В результате вражеской атаки на Сумы в ночь на 2 сентября были ранены люди.

В ночь на 1 сентября Россия атаковала Украину 86 ударными беспилотниками и дронами-имитаторами. Украинская ПВО сбила или подавила 76 вражеских БпЛА.

Игорь Тележников

Война в Украине
Сумская область
Черниговская область
Военно-воздушные силы Украины
Шахед-136
Украина