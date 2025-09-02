У небі знищено майже 50 дронів ворога - Повітряні сили

$41.370.05
48.470.27
uken
11:50 • 23882 перегляди
Місяць перетвориться на червоний: коли українці спостерігатимуть повне затемнення супутника ЗемліPhoto
11:02 • 48877 перегляди
Вбивство Парубія: суд арештував підозрюваного Photo
10:24 • 88590 перегляди
Літак української компанії "XENA" залучили до гасіння пожеж у ЧорногоріїPhotoVideo
Ексклюзив
08:46 • 104899 перегляди
Вибагливі та фінансово грамотні: як "покоління Z" кидає виклик банківському сектору
08:31 • 59118 перегляди
Звільнено селище Удачне на Донеччині - ГенштабVideo
Ексклюзив
2 вересня, 06:00 • 120105 перегляди
В окупованому Криму наростає гуманітарна криза - постійна представниця ПрезидентаPhoto
Ексклюзив
2 вересня, 05:30 • 45272 перегляди
"Складається враження, що бізнес прирівняний до злочинної діяльності": адвокат про нагальність ухвалення змін до КПК, що полегшать життя підприємцям
1 вересня, 18:36 • 81272 перегляди
5 найочікуваніших кінопрем'єр, які не можна пропустити цієї осені: що подивитисьVideo
1 вересня, 15:53 • 52683 перегляди
Українські військові звільнили селище Новоекономічне на Донеччині
Ексклюзив
1 вересня, 14:20 • 107464 перегляди
Є ризик витоку даних: "Укроборонпром" виступив проти передачі Більчуком документації компанії AAL Group Ltd, що може бути повʼязана з ОПК росії
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+25°
3.7м/с
43%
748мм
Популярнi новини
ЄС обговорює нові санкції проти рф та використання заморожених активів для України - Radio Prague International31 серпня, 02:29 • 206291 перегляди
Ердоган прибув до Китаю на саміт ШОС для перемовин з лідерами: очікується зустріч з путіним30 серпня, 23:45 • 206083 перегляди
Нардепка Безугла попередила про можливі блекаути та важку зиму 31 серпня, 18:14 • 195546 перегляди
Металургія рф зазнала найглибшої кризи з початку вторгнення в Україну: виробництво обвалилося до найгірших показників - ЦПД31 серпня, 19:40 • 192485 перегляди
"Порозуміння, досягнуті на Алясці, відкривають дорогу до миру": путін на саміті ШОС зробив низку заяв щодо України1 вересня, 04:35 • 186606 перегляди
Публікації
Місяць перетвориться на червоний: коли українці спостерігатимуть повне затемнення супутника ЗемліPhoto11:50 • 23882 перегляди
Літак української компанії "XENA" залучили до гасіння пожеж у ЧорногоріїPhotoVideo10:24 • 88590 перегляди
Вибагливі та фінансово грамотні: як "покоління Z" кидає виклик банківському сектору
Ексклюзив
08:46 • 104899 перегляди
Початок осіннього сезону: що треба зробити на городі у вересні2 вересня, 06:50 • 67253 перегляди
В окупованому Криму наростає гуманітарна криза - постійна представниця ПрезидентаPhoto
Ексклюзив
2 вересня, 06:00 • 120105 перегляди
Актуальнi люди
Андрій Парубій
Сі Цзіньпін
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Віталій Кличко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Державний кордон України
Львів
Реклама
УНН Lite
"Побачимось у суді": Ектор Хіменес-Браво обіцяє подати в суд на осіб, які злили в мережу його інтимні відео та підробили листуванняPhotoVideo11:20 • 18480 перегляди
Потап назвав розмір свого гонорару за 45-хвилинний виступ10:43 • 21879 перегляди
Потап заявив, що з початку повномасштабної війни більше 14 разів приїжджав та виїжджав з України08:32 • 37051 перегляди
5 найочікуваніших кінопрем'єр, які не можна пропустити цієї осені: що подивитисьVideo1 вересня, 18:36 • 81277 перегляди
Бред Пітт придбав маєток у Голлівуд-Гіллз за $12 мільйонів1 вересня, 10:27 • 68637 перегляди
Актуальне
The New York Times
ChatGPT
Fox News
The Guardian
Фейкові новини

У небі знищено майже 50 дронів ворога - Повітряні сили

Київ • УНН

 • 14 перегляди

2 серпня ворог атакував Україну 53 ударними дронами різних типів, більшість з яких летіли на Київ. Станом на 16:00 протиповітряна оборона знищила 48 ворожих БпЛА.

У небі знищено майже 50 дронів ворога - Повітряні сили

Ворог 2 серпня спромігся на атаку з північного напрямку, застосувавши 53 ударних дронів різних типів. Більшість була у напрямку столиці України. Передає УНН із посиланням на Повітряні Сили ЗС України.

Деталі

Ворог здійснив повторну, після нічної атаки, застосувавши 53 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів, які летіли у напрямку столиці України.

Повідомляється про збиття значної кількості 

Станом на 16.00 протиповітряною обороною збито/подавлено 48 ворожих БпЛА.

- передає  Повітряні Сили ЗС України.

Водночас військові попереджають:

Ворожа атака триває, станом на 16.00 в повітряному просторі України на Чернігівщині та Сумщині фіксуються нові групи російських безпілотників.

Нагадаємо

Внаслідок ворожої атаки на Суми в ніч на 2 вересня було поранено людей.

В ніч на 1 вересня росія атакувала Україну 86 ударними безпілотниками та дронами-імітаторами. Українська ППО збила або подавила 76 ворожих БпЛА. 

Ігор Тележніков

Війна в Україні
Сумська область
Чернігівська область
Повітряні сили Збройних сил України
Шахед-136
Україна