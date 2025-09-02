У небі знищено майже 50 дронів ворога - Повітряні сили
Київ • УНН
2 серпня ворог атакував Україну 53 ударними дронами різних типів, більшість з яких летіли на Київ. Станом на 16:00 протиповітряна оборона знищила 48 ворожих БпЛА.
Ворог 2 серпня спромігся на атаку з північного напрямку, застосувавши 53 ударних дронів різних типів. Більшість була у напрямку столиці України. Передає УНН із посиланням на Повітряні Сили ЗС України.
Деталі
Ворог здійснив повторну, після нічної атаки, застосувавши 53 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів, які летіли у напрямку столиці України.
Станом на 16.00 протиповітряною обороною збито/подавлено 48 ворожих БпЛА.
Водночас військові попереджають:
Ворожа атака триває, станом на 16.00 в повітряному просторі України на Чернігівщині та Сумщині фіксуються нові групи російських безпілотників.
Нагадаємо
Внаслідок ворожої атаки на Суми в ніч на 2 вересня було поранено людей.
В ніч на 1 вересня росія атакувала Україну 86 ударними безпілотниками та дронами-імітаторами. Українська ППО збила або подавила 76 ворожих БпЛА.