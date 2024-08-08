В небе над Украиной ночью сбили две ракеты Х-59 и 4 "шахеды"

В ночь на 8 августа россия атаковала Украину четырьмя ракетами и четырьмя дронами типа "Shahed". Силы обороны успешно сбили 2 управляемые авиационные ракеты Х-59 и 4 "Шахеды" в Одесской, Херсонской и Кировоградской областях. Об этом сообщил командующий Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Николай Олещук, передает УНН.

Как указал Олещук, в ночь на 8 августа 2024 года противник ударил 2-мя баллистическими ракетами "Искандер-М" по Харьковщине из Белгородской обл. - рф, 2-мя управляемыми авиационными ракетами Х-59 из воздушного пространства над акваторией Азовского моря и 4-мя ударными БпЛА типа "Shahed" с направления Ейск - рф.