В небе над Украиной ночью сбили две ракеты Х-59 и 4 "шахеды"
Киев • УНН
В ночь на 8 августа 2024 года россия атаковала Украину ракетами и дронами. Силы обороны Украины успешно сбили 2 управляемые авиационные ракеты Х-59 и 4 ударные БпЛА 'Shahed' в разных областях.
В ночь на 8 августа россия атаковала Украину четырьмя ракетами и четырьмя дронами типа "Shahed". Силы обороны успешно сбили 2 управляемые авиационные ракеты Х-59 и 4 "Шахеды" в Одесской, Херсонской и Кировоградской областях. Об этом сообщил командующий Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Николай Олещук, передает УНН.
Как указал Олещук, в ночь на 8 августа 2024 года противник ударил 2-мя баллистическими ракетами "Искандер-М" по Харьковщине из Белгородской обл. - рф, 2-мя управляемыми авиационными ракетами Х-59 из воздушного пространства над акваторией Азовского моря и 4-мя ударными БпЛА типа "Shahed" с направления Ейск - рф.
В результате противовоздушного боя мобильными огневыми группами Сил обороны Украины, зенитными ракетными войсками и подразделениями РЭБ Воздушных Сил сбиты две управляемые авиационные ракеты Х-59 и 4 ударных БпЛА в Одесской, Херсонской и Кировоградской областях