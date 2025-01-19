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В небе над Украиной ночью сбили 43 из 61 БПЛА

В небе над Украиной ночью сбили 43 из 61 БПЛА

Киев  •  УНН

 • 10040 просмотра

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Российские войска атаковали Украину 61 беспилотником. Силы ПВО сбили 43 БПЛА в девяти областях Украины, еще 15 вражеских дронов-имитаторов потеряны.

Силы противовоздушной обороны Украины в ночь на 19 января уничтожили 43 из 61 беспилотника, выпущенных армией рф, говорится в сводке ВС ВСУ, передает УНН.

Детали 

По данным ВС ВСУ, в ночь на 19 января (с 20.00 18 января) противник атаковал 61-м ударным БпЛА типа "Shahed" и беспилотниками-имитаторами различных типов по направлениям Миллерово, Брянск, Орел - рф.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 09.00 подтверждено сбитие 43-х ударных БпЛА типа "Shahed" и беспилотников других типов в Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской, Черниговской, Киевской, Житомирской, Днепропетровской и Николаевской областях

- говорится в сообщении.

Отмечается, что еще 15 вражеских беспилотников-имитаторов - локально потеряны  (без негативных последствий). Один в воздухе, боевая работа продолжается, добавили в ВС ВСУ.

Ранее УНН сообщал, что на Киевщине утром в воскресенье работали силы ПВО.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война
voenno-vozdushnie-sili-ukrainiВоенно-воздушные силы Украины
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