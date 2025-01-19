В небе над Украиной ночью сбили 43 из 61 БПЛА
Киев • УНН
Российские войска атаковали Украину 61 беспилотником. Силы ПВО сбили 43 БПЛА в девяти областях Украины, еще 15 вражеских дронов-имитаторов потеряны.
Силы противовоздушной обороны Украины в ночь на 19 января уничтожили 43 из 61 беспилотника, выпущенных армией рф, говорится в сводке ВС ВСУ, передает УНН.
Детали
По данным ВС ВСУ, в ночь на 19 января (с 20.00 18 января) противник атаковал 61-м ударным БпЛА типа "Shahed" и беспилотниками-имитаторами различных типов по направлениям Миллерово, Брянск, Орел - рф.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.
По состоянию на 09.00 подтверждено сбитие 43-х ударных БпЛА типа "Shahed" и беспилотников других типов в Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской, Черниговской, Киевской, Житомирской, Днепропетровской и Николаевской областях
Отмечается, что еще 15 вражеских беспилотников-имитаторов - локально потеряны (без негативных последствий). Один в воздухе, боевая работа продолжается, добавили в ВС ВСУ.
Ранее УНН сообщал, что на Киевщине утром в воскресенье работали силы ПВО.