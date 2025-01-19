У небі над Україною вночі збили 43 з 61 БПЛА
Київ • УНН
Російські війська атакували Україну 61 безпілотником. Сили ППО збили 43 БПЛА у дев'яти областях України, ще 15 ворожих дронів-імітаторів втрачено.
Сили протиповітряної оборони України у ніч на 19 січня знищили 43 із 61 безпілотника, випущених армією рф, йдеться у зведенні ПС ЗСУ, передає УНН.
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За даними ПС ЗСУ, у ніч на 19 січня (із 20.00 18 січня) противник атакував 61-м ударним БпЛА типу "Shahed" і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків Міллерово, Брянськ, Орел — рф.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.
Станом на 09.00 підтверджено збиття 43-х ударних БпЛА типу "Shahed" та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській, Київській, Житомирській, Дніпропетровській та Миколаївській областях
Зазначається, що ще 15 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків). Один в повітрі, бойова робота триває, додали в ПС ЗСУ.
Раніше УНН повідомляв, що на Київщині вранці неділі працювали сили ППО.