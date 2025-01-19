На Київщині працює ППО: що відбувається в небі над столичним регіоном
Київ • УНН
У Київській області зафіксовано роботу протиповітряної оборони через виявлення ворожих БПЛА. Населення закликають перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги.
На Київщині працють сили ППО. Про це повідомляє Київська обласна військова адміністрація, передає УНН.
Повітряна тривога на Київщині! В області працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги
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Раніше було поінформовано, що в столиці оголошено повітряну тривогу. Військові заявили, що були зафіксовано ворожі БпЛА в області.
Рух ворожих дронів зафіксовано одразу в шести областях України - ПС18.01.25, 23:03 • 45800 переглядiв