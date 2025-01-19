На Київщині працює ППО: що відбувається в небі над столичним регіоном

На Київщині працють сили ППО. Про це повідомляє Київська обласна військова адміністрація, передає УНН.

Повітряна тривога на Київщині! В області працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

Раніше було поінформовано, що в столиці оголошено повітряну тривогу. Військові заявили, що були зафіксовано ворожі БпЛА в області.

Рух ворожих дронів зафіксовано одразу в шести областях України - ПС