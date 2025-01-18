Рух ворожих дронів зафіксовано одразу в шести областях України - ПС

Зафіксовано активний рух ворожих ударних безпілотників у кількох регіонах України. Про це повідомляє Повітряні Сили Збройних Сил України, передає УНН.

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На Сумщині групи БпЛА рухаються у західному напрямку, загрожуючи сусідній Чернігівщині. Полтавська область також під прицілом – дрони рухаються як на захід, так і на північний схід.

Неспокійно і на Дніпропетровщині, де дрони прямують на північ, а також у Харківській області, де їх зафіксовано зі східного боку, з курсом на захід. На Миколаївщині ворожі безпілотники також обрали західний напрямок.

Особливу увагу привертає ситуація в районі Дніпра, куди дрони наближаються з південного сходу, створюючи потенційну небезпеку для міста.

Жителів закликають перебувати в укриттях до оголошення відбою тривоги.

На Черкащині через уламки БПЛА є пошкодження: наслідки атаки рф