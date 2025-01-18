Рух ворожих дронів зафіксовано одразу в шести областях України - ПС
Київ • УНН
Повітряні Сили ЗСУ повідомляють про активний рух ворожих БпЛА у Сумській, Чернігівській, Полтавській, Дніпропетровській, Харківській та Миколаївській областях. Особлива загроза спостерігається в районі Дніпра.
Зафіксовано активний рух ворожих ударних безпілотників у кількох регіонах України. Про це повідомляє Повітряні Сили Збройних Сил України, передає УНН.
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На Сумщині групи БпЛА рухаються у західному напрямку, загрожуючи сусідній Чернігівщині. Полтавська область також під прицілом – дрони рухаються як на захід, так і на північний схід.
Неспокійно і на Дніпропетровщині, де дрони прямують на північ, а також у Харківській області, де їх зафіксовано зі східного боку, з курсом на захід. На Миколаївщині ворожі безпілотники також обрали західний напрямок.
Особливу увагу привертає ситуація в районі Дніпра, куди дрони наближаються з південного сходу, створюючи потенційну небезпеку для міста.
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