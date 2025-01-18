Движение вражеских дронов зафиксировано сразу в шести областях Украины - ПС

Зафиксировано активное движение вражеских ударных беспилотников в нескольких регионах Украины. Об этом сообщает Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины, передает УНН.

Детали

На Сумщине группы БпЛА движутся в западном направлении, угрожая соседней Черниговщине. Полтавская область также под прицелом - дроны движутся как на запад, так и на северо-восток.

Неспокойно и на Днепропетровщине, где дроны направляются на север, а также в Харьковской области, где они зафиксированы с восточной стороны, с курсом на запад. На Николаевщине вражеские беспилотники также выбрали западное направление.

Особое внимание привлекает ситуация в районе Днепра, куда дроны приближаются с юго-востока, создавая потенциальную опасность для города.

Жителей призывают находиться в укрытиях до объявления отбоя тревоги.

В Черкасской области из-за обломков БПЛА есть повреждения: последствия атаки