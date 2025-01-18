Движение вражеских дронов зафиксировано сразу в шести областях Украины - ПС
Киев • УНН
Воздушные Силы ВСУ сообщают об активном движении вражеских БпЛА в Сумской, Черниговской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской и Николаевской областях. Особая угроза наблюдается в районе Днепра.
Зафиксировано активное движение вражеских ударных беспилотников в нескольких регионах Украины. Об этом сообщает Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины, передает УНН.
Детали
На Сумщине группы БпЛА движутся в западном направлении, угрожая соседней Черниговщине. Полтавская область также под прицелом - дроны движутся как на запад, так и на северо-восток.
Неспокойно и на Днепропетровщине, где дроны направляются на север, а также в Харьковской области, где они зафиксированы с восточной стороны, с курсом на запад. На Николаевщине вражеские беспилотники также выбрали западное направление.
Особое внимание привлекает ситуация в районе Днепра, куда дроны приближаются с юго-востока, создавая потенциальную опасность для города.
Жителей призывают находиться в укрытиях до объявления отбоя тревоги.
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