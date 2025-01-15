В Черкасской области из-за обломков БПЛА есть повреждения: последствия атаки
Киев • УНН
Силы ПВО сбили российский беспилотник над Черкасской областью во время массированной атаки на Украину. В результате падения обломков повреждены окна двух домов и автомобиль, пострадавших нет.
В небе над Черкасской областью силы противовоздушной обороны сбили российский беспилотник во время массированной таки на Украину. Впрочем из-за падения обломков есть повреждения двух домов и автомобиля, сообщил в среду председатель Черкасской ОВА Игорь Табурец, передает УНН.
Сутки в области начались с воздушных тревог. Сначала из-за вражеских БПЛА в нашем небе. Далее - ракеты. Наши защитники добавили к общему результату противовоздушной обороны сбитого "шахеда" Однако его обломками повреждены окна двух домов и автомобиля
По его словам, пострадавших нет.
Дополнение
Армия рф сегодня, 15 января, нанесла массированный удар по Украине. Взрывы прогремели в ряде областей, в частности на Западе. Мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что во время сегодняшнего удара рф атаковала энергетическую инфраструктуру региона.
россия осуществила ракетный обстрел объектов критической инфраструктуры на Прикарпатье. Благодаря работе ПВО обошлось без пострадавших.