В Черкасской области из-за обломков БПЛА есть повреждения: последствия атаки

ukenru
Является вынужденным шагом: Генштаб о ситуации с переводом военных ПС в штурмовые войска
14 января, 14:03 • 110735 просмотра

Является вынужденным шагом: Генштаб о ситуации с переводом военных ПС в штурмовые войска

Эксклюзив
Помощник Гетманцева Сокур пытается избежать преследования: что происходит за кулисами
14 января, 13:22 • 139172 просмотра

Помощник Гетманцева Сокур пытается избежать преследования: что происходит за кулисами

Силы обороны Украины осуществили самый массовый удар по военным объектам рф: в Генштабе рассказали детали
14 января, 13:09 • 120535 просмотра

Силы обороны Украины осуществили самый массовый удар по военным объектам рф: в Генштабе рассказали детали

Александр Усик - лучший боксер 2024-го года. Топ-5 самых грандиозных побед украинца на ринге
13 января, 14:45 • 157719 просмотра

Александр Усик - лучший боксер 2024-го года. Топ-5 самых грандиозных побед украинца на ринге

Эксклюзив
Есть 270 блокпостов: Нацполиция о противодействии утечке оружия с территорий, где ведутся боевые действия
13 января, 13:33 • 137855 просмотра

Есть 270 блокпостов: Нацполиция о противодействии утечке оружия с территорий, где ведутся боевые действия

Эксклюзив
Наступает время тайн и интуиции: гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 – 19 января
13 января, 09:00 • 135564 просмотра

Наступает время тайн и интуиции: гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 – 19 января

Теневой флот россии: обход санкций, экологические угрозы и финансирование войны
10 января, 17:45 • 235110 просмотра

Теневой флот россии: обход санкций, экологические угрозы и финансирование войны

Огонь в Калифорнии уничтожил имения Пэрис Хилтон, Бритни Спирс и мамы Бейонсе: кто еще пострадал
10 января, 15:58 • 288145 просмотра

Огонь в Калифорнии уничтожил имения Пэрис Хилтон, Бритни Спирс и мамы Бейонсе: кто еще пострадал

Эксклюзив
Янченко: Изменения в процедуре увольнения руководителя АРМА - правильный шаг, новое назначение может быть не за горами
10 января, 13:12 • 226681 просмотра

Янченко: Изменения в процедуре увольнения руководителя АРМА - правильный шаг, новое назначение может быть не за горами

Эксклюзив
Сотрудничество, которое меняет судьбы: как "SOS Детские Деревни" работают в Броварах
10 января, 10:22 • 284235 просмотра

Сотрудничество, которое меняет судьбы: как "SOS Детские Деревни" работают в Броварах

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
У Трампа хотят "максимально выгодного" завершения войны для Украины

У Трампа хотят "максимально выгодного" завершения войны для Украины

14 января, 21:42 • 69344 просмотра
Захватчики планируют застроить центрами отдыха временное оккупированное Приазовье - Сопротивление

Захватчики планируют застроить центрами отдыха временное оккупированное Приазовье - Сопротивление

02:32 • 57318 просмотра
На Сумщине взрывотехники уничтожили боевую часть сбитого вражеского дрона

На Сумщине взрывотехники уничтожили боевую часть сбитого вражеского дрона

03:06 • 47562 просмотра
В Украине объявили тревогу из-за угрозы ракетного обстрела

В Украине объявили тревогу из-за угрозы ракетного обстрела

04:03 • 94637 просмотра
Россия массово обстреливает Украину ракетами: где раздаются взрывы

Россия массово обстреливает Украину ракетами: где раздаются взрывы

04:37 • 88063 просмотра
публикации
Развитие усыновления, семейных форм воспитания и патроната: как это работает в регионах Украины

Развитие усыновления, семейных форм воспитания и патроната: как это работает в регионах Украины

14 января, 15:10 • 112570 просмотра
Суд в Киеве 15 января рассмотрит иск владельца "Гулливера" Полищука к АРМА из-за заявления Думы о его связях с рф

Суд в Киеве 15 января рассмотрит иск владельца "Гулливера" Полищука к АРМА из-за заявления Думы о его связях с рф

14 января, 14:49 • 114404 просмотра
Помощник Гетманцева Сокур пытается избежать преследования: что происходит за кулисами

Помощник Гетманцева Сокур пытается избежать преследования: что происходит за кулисами
Эксклюзив

14 января, 13:22 • 139181 просмотра
Это точно завершение карьеры? Все "выходы на пенсию" Тайсона Фьюри

Это точно завершение карьеры? Все "выходы на пенсию" Тайсона Фьюри

13 января, 18:55 • 133385 просмотра
Просрочка на миллионы: 300 тонн продуктов превратились в мусор из-за бездействия АРМА

Просрочка на миллионы: 300 тонн продуктов превратились в мусор из-за бездействия АРМА

13 января, 16:05 • 137295 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Дочь Гита Леджера замечена в Бруклине накануне годовщины смерти отца

Дочь Гита Леджера замечена в Бруклине накануне годовщины смерти отца

14 января, 08:13 • 122268 просмотра
Викторию и Дэвида Бекхэмов заметили на обеде в загородном пабе

Викторию и Дэвида Бекхэмов заметили на обеде в загородном пабе

13 января, 15:20 • 113628 просмотра
Тексты легендарной песни Боба Дилана стоимостью до $600 тыс. выставили на аукцион

Тексты легендарной песни Боба Дилана стоимостью до $600 тыс. выставили на аукцион

13 января, 13:40 • 119111 просмотра
Мелания Трамп призналась, что не всегда соглашается со своим мужем

Мелания Трамп призналась, что не всегда соглашается со своим мужем

13 января, 13:32 • 116040 просмотра
Меган Маркл отложила премьеру своего нового шоу на Netflix из-за пожаров в Калифорнии

Меган Маркл отложила премьеру своего нового шоу на Netflix из-за пожаров в Калифорнии

13 января, 13:13 • 117035 просмотра
Актуальное
В Черкасской области из-за обломков БПЛА есть повреждения: последствия атаки

В Черкасской области из-за обломков БПЛА есть повреждения: последствия атаки

Киев  •  УНН

 • 6423 просмотра

Read in English

Силы ПВО сбили российский беспилотник над Черкасской областью во время массированной атаки на Украину. В результате падения обломков повреждены окна двух домов и автомобиль, пострадавших нет.

В небе над Черкасской областью силы противовоздушной обороны сбили российский беспилотник во время массированной таки на Украину. Впрочем из-за падения обломков есть повреждения двух домов и автомобиля, сообщил в среду председатель Черкасской ОВА Игорь Табурец, передает УНН

Сутки в области начались с воздушных тревог. Сначала из-за вражеских БПЛА в нашем небе. Далее - ракеты. Наши защитники добавили к общему результату противовоздушной обороны сбитого "шахеда" Однако его обломками повреждены окна двух домов и автомобиля

- написал Табурец.

По его словам, пострадавших нет.

Дополнение 

Армия рф сегодня, 15 января, нанесла массированный удар по Украине. Взрывы прогремели в ряде областей, в частности на Западе.  Мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что во время сегодняшнего удара рф атаковала энергетическую инфраструктуру региона.

россия осуществила ракетный обстрел объектов критической инфраструктуры на Прикарпатье. Благодаря работе ПВО обошлось без пострадавших.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

ОбществоВойна
ukrainaУкраина
cherkasyЧеркассы
lvovЛьвов

Обратиться по вопросам размещения рекламы