Армія рф вранці цілила в критичну інфраструктуру на Прикарпатті, ситуація під контролем - ОВА

Сьогоднішня ракетна атака рф була спрямована на об'єкти критичної інфраструктури в Івано-Франківській області, працювала ППО, ситуація під контролем, повідомила у середу голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук у Telegram, пише УНН.

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"Ранок в Україні розпочався з ракетного обстрілу. Ворог застосував різні типи озброєння. На Прикарпатті ціллю були об’єкти критичної інфраструктури. В області працювали сили ППО. На щастя, обійшлось без постраждалих. На місці події працюють відповідні служби. Ситуація – під контролем", - написала Онищук.

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