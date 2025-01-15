Армія рф вранці цілила в критичну інфраструктуру на Прикарпатті, ситуація під контролем - ОВА
Київ • УНН
росія здійснила ракетний обстріл об'єктів критичної інфраструктури на Прикарпатті. Завдяки роботі ППО обійшлося без постраждалих, ситуація під контролем.
Сьогоднішня ракетна атака рф була спрямована на об'єкти критичної інфраструктури в Івано-Франківській області, працювала ППО, ситуація під контролем, повідомила у середу голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук у Telegram, пише УНН.
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"Ранок в Україні розпочався з ракетного обстрілу. Ворог застосував різні типи озброєння. На Прикарпатті ціллю були об’єкти критичної інфраструктури. В області працювали сили ППО. На щастя, обійшлось без постраждалих. На місці події працюють відповідні служби. Ситуація – під контролем", - написала Онищук.
Мер Львова: ворог атакував енергетичну інфраструктуру регіону15.01.25, 08:36 • 45794 перегляди