Армия рф утром целилась в критическую инфраструктуру на Прикарпатье, ситуация под контролем - ОВА
Киев • УНН
россия осуществила ракетный обстрел объектов критической инфраструктуры на Прикарпатье. Благодаря работе ПВО обошлось без пострадавших, ситуация под контролем.
Сегодняшняя ракетная атака рф была направлена на объекты критической инфраструктуры в Ивано-Франковской области, работала ПВО, ситуация под контролем, сообщила в среду глава Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук в Telegram, пишет УНН.
Детали
"Утро в Украине началось с ракетного обстрела. Враг применил различные типы вооружения. На Прикарпатье целью были объекты критической инфраструктуры. В области работали силы ПВО. К счастью, обошлось без пострадавших. На месте происшествия работают соответствующие службы. Ситуация - под контролем", - написала Онищук.
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