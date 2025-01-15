Армия рф утром целилась в критическую инфраструктуру на Прикарпатье, ситуация под контролем - ОВА

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Киев  •  УНН

 • 8363 просмотра

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россия осуществила ракетный обстрел объектов критической инфраструктуры на Прикарпатье. Благодаря работе ПВО обошлось без пострадавших, ситуация под контролем.

Сегодняшняя ракетная атака рф была направлена на объекты критической инфраструктуры в Ивано-Франковской области, работала ПВО, ситуация под контролем, сообщила в среду глава Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук в Telegram, пишет УНН.

Детали

"Утро в Украине началось с ракетного обстрела. Враг применил различные типы вооружения. На Прикарпатье целью были объекты критической инфраструктуры. В области работали силы ПВО. К счастью, обошлось без пострадавших. На месте происшествия работают соответствующие службы. Ситуация - под контролем", - написала Онищук.

Мэр Львова: враг атаковал энергетическую инфраструктуру региона15.01.25, 08:36 • 10932 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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