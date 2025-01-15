На Черкащині через уламки БПЛА є пошкодження: наслідки атаки рф

ukenru
13:49 • 13359 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

Ексклюзив
12:39 • 40472 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

09:48 • 102589 перегляди

ЄС схвалив виділення Україні майже 3,5 млрд євро третього траншу по Ukraine Facility

Ексклюзив
09:17 • 128892 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
17 березня, 06:50 • 126560 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 144163 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 173052 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 220067 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 176264 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 151727 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

17 березня, 04:45 • 146836 перегляди
США припиняють участь у розслідуваннях злочинів рф проти України - NYT

США припиняють участь у розслідуваннях злочинів рф проти України - NYT

17 березня, 08:25 • 102486 перегляди
Ситуація на прикордонні: російські ДРГ активізувалися на півночі Сумщини

Ситуація на прикордонні: російські ДРГ активізувалися на півночі Сумщини

17 березня, 08:37 • 108189 перегляди
На Харківщині через ворожі удари 5 поранених, сталася масштабна пожежа на підприємстві: показали наслідки

На Харківщині через ворожі удари 5 поранених, сталася масштабна пожежа на підприємстві: показали наслідки

08:48 • 141218 перегляди
Через атаку рф є знеструмлення у кількох областях, вранці були обмеження для промисловості - Укренерго

Через атаку рф є знеструмлення у кількох областях, вранці були обмеження для промисловості - Укренерго

09:10 • 124348 перегляди
Публікації
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

13:16 • 33949 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 196363 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 194309 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 325617 перегляди
Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

12 березня, 15:33 • 352687 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

13:49 • 10047 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

13:11 • 14458 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

10:33 • 64140 перегляди
Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

08:44 • 92438 перегляди
Бельгійська актриса Емілі Декенн померла у віці 43 років від рідкісної форми раку

Бельгійська актриса Емілі Декенн померла у віці 43 років від рідкісної форми раку

17 березня, 08:19 • 88843 перегляди
Актуальне
На Черкащині через уламки БПЛА є пошкодження: наслідки атаки рф

На Черкащині через уламки БПЛА є пошкодження: наслідки атаки рф

Київ • УНН

 • 34164 перегляди

Сили ППО збили російський безпілотник над Черкаською областю під час масованої атаки на Україну. Внаслідок падіння уламків пошкоджено вікна двох будинків та автомобіль, постраждалих немає.

У небі над Черкаською областю сили протиповітряної оборони збили російський безпілотник під час масованої таки на Україну. Втім через падіння уламків є пошкодження двох будинків та автомобіля, повідомив у середу голова Черкаської ОВА Ігор Табурець, передає УНН

Доба в області почалась з повітряних тривог. Спершу через ворожі БпЛА в нашому небі. Далі - ракети. Наші оборонці додали до загального результату протиповітряної оборони збитого "шахеда" Однак його уламками пошкоджено вікна двох будинків і автомобіля

- написав Табурець.

За його словами, потерпілих немає.

Доповнення 

Армія рф сьогодні, 15 січня, завдала масованого удару по Україні. Вибухи пролунали в низці областей, зокрема на Заході.  Мер Львова Андрій Садовий повідомив, що під час сьогоднішнього удару рф атакувала енергетичну інфраструктуру регіону.

росія здійснила ракетний обстріл об'єктів критичної інфраструктури на Прикарпатті. Завдяки роботі ППО обійшлося без постраждалих.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

СуспільствоВійна
ukrainaУкраїна
cherkasyЧеркаси
lvivЛьвів

Звернутися з питань розміщення реклами