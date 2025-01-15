На Черкащині через уламки БПЛА є пошкодження: наслідки атаки рф

У небі над Черкаською областю сили протиповітряної оборони збили російський безпілотник під час масованої таки на Україну. Втім через падіння уламків є пошкодження двох будинків та автомобіля, повідомив у середу голова Черкаської ОВА Ігор Табурець, передає УНН.

Доба в області почалась з повітряних тривог. Спершу через ворожі БпЛА в нашому небі. Далі - ракети. Наші оборонці додали до загального результату протиповітряної оборони збитого "шахеда" Однак його уламками пошкоджено вікна двох будинків і автомобіля - написав Табурець.

За його словами, потерпілих немає.

Доповнення

Армія рф сьогодні, 15 січня, завдала масованого удару по Україні. Вибухи пролунали в низці областей, зокрема на Заході. Мер Львова Андрій Садовий повідомив, що під час сьогоднішнього удару рф атакувала енергетичну інфраструктуру регіону.

росія здійснила ракетний обстріл об'єктів критичної інфраструктури на Прикарпатті. Завдяки роботі ППО обійшлося без постраждалих.