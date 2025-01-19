На Киевщине работает ПВО: что происходит в небе над столичным регионом
Киев • УНН
В Киевской области зафиксирована работа противовоздушной обороны из-за обнаружения вражеских БПЛА. Население призывают находиться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.
На Киевщине работают силы ПВО. Об этом сообщает Киевская областная военная администрация, передает УНН.
Воздушная тревога на Киевщине! В области работает ПВО. Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги
Напомним
Ранее было проинформировано, что в столице объявлена воздушная тревога. Военные заявили, что были зафиксированы вражеские БпЛА в области.
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