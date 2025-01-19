На Киевщине работает ПВО: что происходит в небе над столичным регионом

На Киевщине работают силы ПВО. Об этом сообщает Киевская областная военная администрация, передает УНН.

Воздушная тревога на Киевщине! В области работает ПВО. Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги - говорится в сообщении.

Напомним

Ранее было проинформировано, что в столице объявлена воздушная тревога. Военные заявили, что были зафиксированы вражеские БпЛА в области.

Движение вражеских дронов зафиксировано сразу в шести областях Украины - ПС