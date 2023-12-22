В небе над Украиной ночью сбили 24 из 28 "шахедов"
Киев • УНН
Украинские силы сбили 24 из 28 российских беспилотников "шахед", запущенных 22 декабря
Силы обороны в ночь на 22 декабря в небе над Украиной уничтожили 24 из 28 запущенных российскими войсками ударных дронов типа Shahed, сообщили в пятницу в Воздушных силах ВСУ, пишет УНН.
Детали
В ночь на 22 декабря, как сообщается, российские оккупационные войска атаковали 28-ю ударными беспилотниками типа "Shahed" из районов Курск, Приморско-Ахтарск - рф, Чауда - Крым.
В результате боевой работы сбито 24 "шахеда" в пределах Киевской, Одесской, Николаевской, Херсонской, Житомирской, Ровенской и Хмельницкой областей
К отражению воздушного нападения, как указано, привлечены авиация, зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.
Напомним,
Падение обломков сбитых "шахедов" зафиксировано в 3 районах Киева - Соломенском, Голосеевском и Дарницком.
В небе над Украиной ночью сбили 24 из 28 "шахедов"
Украинские силы сбили 24 из 28 российских беспилотников "шахед", запущенных 22 декабря.
Возросло количество раненых из-за обстрела Никопольщины накануне
Два человека получили ранения в результате обстрела Никопольского района, 62-летний мужчина обратился за медицинской помощью с осколочными ранениями. Ночь после обстрела прошла спокойно.
Еще плюс 1080 оккупантов и 9 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага
По состоянию на 22. 12.23 российские войска потеряли примерно 351 350 человек личного состава и 5 837 танков с момента вторжения в Украину.
ВСУ нанесли 16 авиаударов по врагу за сутки - Генштаб
Украинские войска нанесли 16 авиационных ударов по российскому личному составу и технике, а ракетные войска в 95 боевых столкновениях поразили 9 целей и 3 склада с боеприпасами.
На Киевщине во время ночной атаки попаданий в объекты критической инфраструктуры нет - ОВА
Киевская область не пострадала от ночного обстрела, но были повреждены три частных дома, работала противовоздушная оборона. О пострадавших не сообщается.
Украина не сможет сдерживать российские войска, если западная помощь остановится - ISW
Западная помощь имеет решающее значение для Украины, чтобы дать отпор российским войскам и вернуть себе территорию, говорится в отчете ISW; прекращение помощи может подорвать обороноспособность Украины.
Германия хочет поставить Украине больше танков Marder
Германия поставит Украине 120 танков Marder, что на 20 больше, чем было обещано изначально, причем 80 уже поставлено и есть планы по дальнейшей военной помощи.
В Киеве установили отреставрированные кресты на купола Софийского собора
Два отреставрированных креста были установлены на куполах Софийского собора в Киеве в рамках срочной реставрации семи ржавых крестов, входящих в перечень памятников ЮНЕСКО.
За год средняя зарплата в Украине выросла на 23% за год
Среднемесячная заработная плата в Украине выросла на 22,7% до 17 937 грн в 3-м квартале, с наибольшим ростом в ИТ и финансовом секторах.
Украинские беженцы получат возможность работать водителями автобусов в Норвегии
Украинским беженцам, которые имеют опыт работы водителями автобусов, будет разрешено работать в Норвегии, а власти предлагают законодательные изменения, которые облегчат требования по проживанию и знанию языка.