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В небе над Украиной ночью сбили 24 из 28 "шахедов"

Киев  •  УНН

22 декабрь 2023, 06:19  •  42548 просмотра

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Украинские силы сбили 24 из 28 российских беспилотников "шахед", запущенных 22 декабря

Силы обороны в ночь на 22 декабря в небе над Украиной уничтожили 24 из 28 запущенных российскими войсками ударных дронов типа Shahed, сообщили в пятницу в Воздушных силах ВСУ, пишет УНН.

Детали

В ночь на 22 декабря, как сообщается, российские оккупационные войска атаковали 28-ю ударными беспилотниками типа "Shahed" из районов Курск, Приморско-Ахтарск - рф, Чауда - Крым.

В результате боевой работы сбито 24 "шахеда" в пределах Киевской, Одесской, Николаевской, Херсонской, Житомирской, Ровенской и Хмельницкой областей

- сообщили в ВС ВСУ в Telegram.

К отражению воздушного нападения, как указано, привлечены авиация, зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

Напомним,

Падение обломков сбитых "шахедов" зафиксировано в 3 районах Киева - Соломенском, Голосеевском и Дарницком. 

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
У небі над Україною вночі збили 24 з 28 "шахедів"
24 out of 28 Shahed drones were shot down in the sky over Ukraine at night
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