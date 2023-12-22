В небе над Украиной ночью сбили 24 из 28 "шахедов"

Силы обороны в ночь на 22 декабря в небе над Украиной уничтожили 24 из 28 запущенных российскими войсками ударных дронов типа Shahed, сообщили в пятницу в Воздушных силах ВСУ, пишет УНН.

Детали

В ночь на 22 декабря, как сообщается, российские оккупационные войска атаковали 28-ю ударными беспилотниками типа "Shahed" из районов Курск, Приморско-Ахтарск - рф, Чауда - Крым.

В результате боевой работы сбито 24 "шахеда" в пределах Киевской, Одесской, Николаевской, Херсонской, Житомирской, Ровенской и Хмельницкой областей - сообщили в ВС ВСУ в Telegram.

К отражению воздушного нападения, как указано, привлечены авиация, зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

Напомним,

Падение обломков сбитых "шахедов" зафиксировано в 3 районах Киева - Соломенском, Голосеевском и Дарницком.