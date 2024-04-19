Эксперты расследуют продолжающуюся экологическую катастрофу, вызванную разрушением россией Каховской ГЭС
"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки
Валерий Рябых: сбитый Ту-22М3 - это сигнал стратегического поражения россии
На саммит для бизнеса, где планировалось выступление Гетманцева, пришли "гуси"
Гринкевичам по барабану, как они будут выглядеть в глазах общества - экс-прокурор Виктор Чумак
Сейчас 37,3 тыс. украинцев внесены в реестр пропавших без вести - МВД
Законопроект Гетманцева, предусматривающий преференции для избранных налогоплательщиков, содержит коррупционные риски - СУП
Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму
В ВР о резолюции в поддержку Украины: важно, чтобы все принципы обеспечили полноценный механизм компенсации
У Лубинца назвали категорию военнопленных, по которой сложнее всего вести переговоры с рф
В Неаполе паром с людьми врезался в пирс: ранены по меньшей мере 29 человек, на борту были дипломаты G7
Совет Украина-НАТО провел заседание: Зеленский проинформировал союзников о ситуации на поле боя и потребности в ПВО
Валерий Рябых: сбитый Ту-22М3 - это сигнал стратегического поражения россииЭксклюзив
Атака порта в Одесской области: россияне выпустили четыре ракеты
Скорсезе планирует снять байопик о Синатре с Ди Каприо и Лоуренс
Немецкие и польские авиакомпании отменяют рейсы в Тель-Авив
США ищут новый способ соблюдения санкций в отношении КНДР после того, как рф и Китай сорвали мониторинговую деятельность
Сын экс-судьи из Винницы на видео угрожал ТЦК и стрелял из пистолета: что известно
Буданов прокомментировал, чем Украина сбивает стратегические самолеты рф
Финляндия призвала ЕС помочь остановить наплыв мигрантов из рф
Популярные
Пророссийский шабаш в Винницкой области провалился: детали
Из-за атаки на объекты Укрзализныци на Днепропетровщине ранены 7 железнодорожников, одна сотрудница погибла
Массированная атака рф на Днепропетровщину: в больнице умер еще один ребенок - Офис Генпрокурора
У нас нет плана Б: Кулеба о новом пакете помощи Украине в Конгрессе
Атака рф на Днепропетровскую область унесла 8 жизней, в том числе двух детей, 25 человек ранены
Публикации
"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекункиЭксклюзив
Пророссийский шабаш в Винницкой области провалился: детали
В Винницкой области поднимают голову пророссийские силы: кто за ними стоит
"Крипта для чайников". Часть 3: пошаговая инструкция, как купить криптомонету
Орденоносец "русского мира": как один депутат щеголяет наградами от церкви московского патриархата
В Неаполе паром с людьми врезался в пирс: ранены по меньшей мере 29 человек, на борту были дипломаты G7
По меньшей мере 29 человек получили ранения, когда паром, перевозивший пассажиров с итальянского острова Капри, где проходит встреча министров иностранных дел G7, столкнулся с причалом в Неаполе.
Совет Украина-НАТО провел заседание: Зеленский проинформировал союзников о ситуации на поле боя и потребности в ПВО
Министры обороны стран НАТО провели виртуальную встречу с президентом Зеленским, который проинформировал их о ситуации на поле боя в Украине и критической потребности страны в дополнительных системах противовоздушной обороны.
Валерий Рябых: сбитый Ту-22М3 - это сигнал стратегического поражения россии
Украинские силы противовоздушной обороны сбили российский стратегический бомбардировщик Ту-22М3 и две крылатые ракеты Х-22, выпущенные из него, что означает стратегическое поражение россии, поскольку она больше не может производить такие самолеты и имеет лишь около 20, которые могут выполнять боевые задачи.
Атака порта в Одесской области: россияне выпустили четыре ракеты
Россияне выпустили четыре ракеты по портовой инфраструктуре в Одесской области, попав в объект сельскохозяйственного сектора.
Скорсезе планирует снять байопик о Синатре с Ди Каприо и Лоуренс
Мартин Скорсезе планирует снять сразу два фильма: байопик о Фрэнке Синатре с Леонардо Ди Каприо в главной роли и Дженнифер Лоуренс в роли Авы Гарднер, а также фильм о жизни Иисуса по мотивам романа Сюсако Эндо.
Немецкие и польские авиакомпании отменяют рейсы в Тель-Авив
Немецкая авиакомпания Lufthansa и польская авиакомпания LOT отменили рейсы в Тель-Авив, Израиль, из-за проблем с безопасностью в регионе на фоне эскалации напряженности на Ближнем Востоке.
США ищут новый способ соблюдения санкций в отношении КНДР после того, как рф и Китай сорвали мониторинговую деятельность
США ищут новые способы ужесточения санкций против Северной Кореи после того, как Россия и Китай сорвали мониторинговые усилия ООН. Тем временем Северная Корея раскритиковала поездку посла США в Азию, направленную на ужесточение санкций, назвав ее "нищенским туром".
Сын экс-судьи из Винницы на видео угрожал ТЦК и стрелял из пистолета: что известно
В Интернете распространились видео, на которых сын бывшего винницкого судьи угрожает работникам ТЦК и правоохранительным органам и стреляет из огнестрельного оружия. Сейчас скандального мажора нашли и наказали.
Буданов прокомментировал, чем Украина сбивает стратегические самолеты рф
Украина успешно уничтожила российский стратегический бомбардировщик Ту-22М3 с крылатыми ракетами Х-22 и сами ракеты, а также российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50, используя различные системы, включая модернизированные компоненты, изготовленные из старых деталей.
Финляндия призвала ЕС помочь остановить наплыв мигрантов из рф
Финляндия призывает ЕС принять меры, чтобы помочь остановить поток мигрантов, прибывающих через россию, обвиняя москву в использовании миграционных потоков как оружия.