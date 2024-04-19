В Неаполе паром с людьми врезался в пирс: ранены по меньшей мере 29 человек, на борту были дипломаты G7

В Италии паром, который перевозил людей с острова Капри, где сейчас проходит встреча министров иностранных дел Большой семерки, столкнулся с набережной в Неаполе. По меньшей мере 29 человек травмированы. Об этом пишет reuters, передает УНН.

Детали

Местные органы здравоохранения сообщили, что раненых пассажиров доставили в местные больницы. Большинство из них получили легкие травмы. Впрочем, есть один в более тяжелом состоянии.

Информации о личности пострадавших, и есть ли среди травмированных участники министерской встречи G7, не сообщалось.

По данным местных СМИ, столкновение произошло во время швартовных работ, которые были осложнены сильным ветром.

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