В НБУ назвали одну из ключевых задач для банков на этот год
Киев • УНН
КИЕВ. 12 февраля. УНН. Одной из главных задач для украинских банков на 2019 год является восстановление кредитования юридических лиц. Об этом сказал председатель Национального банка Украины Яков Смолий, передает УНН.
"Одной из главных задач на 2019 год - это кредитование юридических лиц", - подчеркнул Смолий.
Как сообщал УНН, текущая динамика потребительской инфляции и ее составляющих свидетельствует об ослаблении инфляционного давления, соответствующего прогноза Национального банка Украины.
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В Нацбанке добавили, что в января 2019 года потребительская инфляция замедлилась до 9,2% с 9,8% г/г в декабре 2018 года. В месячном измерении цены выросли на 1,0%. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Государственной службой статистики Украины.
Раньше, НБУ сохранил прогноз инфляции на два года .