В НБУ назвали одне з ключових завдань для банків на цей рік
Київ • УНН
КИЇВ. 12 лютого. УНН. Одним з головних завдань для українських банків на 2019 рік є відновлення кредитування юридичних осіб. Про це сказав голова Національного банку України Яків Смолій, передає УНН.
"Одним із головних завдань на 2019 рік - це кредитування юридичних осіб", - підкреслив Смолій.
Як повідомляв УНН, поточна динаміка споживчої інфляції та її складових свідчить про послаблення інфляційного тиску, що відповідає прогнозу Національного банку України.
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У Нацбанку додали, що у січні 2019 року споживча інфляція сповільнилася до 9,2% з 9,8% р/р у грудні 2018 року. У місячному вимірі ціни зросли на 1,0%. Про це свідчать дані, опубліковані Державною службою статистики України.
Раніше, НБУ зберіг прогноз інфляції на два роки.