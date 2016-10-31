В НАПК рассказали о последствиях для депутатов за их шутки в декларациях

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15 марта, 19:03 • 115335 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 166931 просмотра

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15 марта, 13:22 • 138159 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

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"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 112896 просмотра

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15 марта, 11:23 • 105520 просмотра

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КИЕВ. 31 октября. УНН. Декларанты, которые указали "вилы" или триллионы гривен в своих декларациях имеют право на исправление этой информации, в противном случае они понесут ответственность. Об этом во время брифинга сообщил заместитель Главы Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Руслан Радецкий, передает корреспондент УНН.

"Действующее закнодавство не предусматривает таких шуток и это административная ответственность от 800 до 1400 гривен штрафа. Субъекту декларирования предоставлена неделя на исправление деклараций, если с момента подачи за неделю они не внесут изменения, то, конечно, они будут привлекаться к ответственности", - сказал он.

Напомним, О.Ляшко задекларировал "вилы сельские" и драгоценные часы.

Как сообщал УНН, за несвоевременное подание е-деклараций в единый реестр будут штрафовать на сумму 850 грн.

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