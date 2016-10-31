В НАПК рассказали о последствиях для депутатов за их шутки в декларациях
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. Декларанты, которые указали "вилы" или триллионы гривен в своих декларациях имеют право на исправление этой информации, в противном случае они понесут ответственность. Об этом во время брифинга сообщил заместитель Главы Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Руслан Радецкий, передает корреспондент УНН.
"Действующее закнодавство не предусматривает таких шуток и это административная ответственность от 800 до 1400 гривен штрафа. Субъекту декларирования предоставлена неделя на исправление деклараций, если с момента подачи за неделю они не внесут изменения, то, конечно, они будут привлекаться к ответственности", - сказал он.
Напомним, О.Ляшко задекларировал "вилы сельские" и драгоценные часы.
Как сообщал УНН, за несвоевременное подание е-деклараций в единый реестр будут штрафовать на сумму 850 грн.