В НАПК рассказали о последствиях для депутатов за их шутки в декларациях

"Действующее закнодавство не предусматривает таких шуток и это административная ответственность от 800 до 1400 гривен штрафа. Субъекту декларирования предоставлена неделя на исправление деклараций, если с момента подачи за неделю они не внесут изменения, то, конечно, они будут привлекаться к ответственности", - сказал он.

Напомним, О.Ляшко задекларировал "вилы сельские" и драгоценные часы.

Как сообщал УНН, за несвоевременное подание е-деклараций в единый реестр будут штрафовать на сумму 850 грн.