В НАЗК розповіли про наслідки для депутатів за їх жарти в деклараціях
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Декларанти, які вказали "вила" чи трильйони гривень в своїх деклараціях мають право на виправлення цієї інформації, в інакшому випадку вони понесуть відповідальність. Про це під час брифінгу повідомив заступник Голови Національного агенства з питань запобігання корупції Руслан Радецький, передає кореспондент УНН.
"Чинне закнодавство не передбачає таких жартів і це адміністративна відповідальність від 800 до 1400 гривень штрафу. Суб'єкту декларування надано тиждень на виправлення декларацій, якщо з моменту подання за тиждень вони не внесуть зміни, то, звичайно, вони притягуватимуться до відповідальності",- сказав він.
Нагадаємо, О.Ляшко задекларував “вила селянські” та дорогоцінні годинники.
Як повідомляв УНН, за несвоєчасне подання е-декларацій до єдиного реєстру штрафуватимуть сумою в 850 грн.