В направление Киевщины россияне запустили "шахеды", в области воздушная тревога

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Юрист объяснил, какие проблемы с уплатой военного сбора могут возникнуть, если закон о повышении налогов вступит в силу
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Юрист объяснил, какие проблемы с уплатой военного сбора могут возникнуть, если закон о повышении налогов вступит в силу

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Из шести музеев пяти деоккупированных областей Украины рф похищено почти 35 тыс. экспонатов
11 октября 2024, 13:16  •  117843 просмотра

Из шести музеев пяти деоккупированных областей Украины рф похищено почти 35 тыс. экспонатов

Эксклюзив
Сомнительные судебные экспертизы и проблемы с эффективностью: общественность раскритиковала работу детективов на встрече с международными аудиторами НАБУ
11 октября 2024, 10:16  •  130849 просмотра

Сомнительные судебные экспертизы и проблемы с эффективностью: общественность раскритиковала работу детективов на встрече с международными аудиторами НАБУ

Эксклюзив
Политолог о переносе "Рамштайна": не критично для Украины, возможность лучше подготовиться
10 октября 2024, 16:55  •  152434 просмотра

Политолог о переносе "Рамштайна": не критично для Украины, возможность лучше подготовиться

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"Мамкины юристы": суд перенес рассмотрение иска владельца "Гулливера“ против АРМА из-за неподготовленности адвокатов агентства
10 октября 2024, 14:39  •  156541 просмотра

"Мамкины юристы": суд перенес рассмотрение иска владельца "Гулливера“ против АРМА из-за неподготовленности адвокатов агентства

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Судейская "армия" редеет: в Украине почти треть судейских должностей вакантна
10 октября 2024, 13:44  •  142266 просмотра

Судейская "армия" редеет: в Украине почти треть судейских должностей вакантна

беларусь вывезла более 2200 украинских детей с оккупированных территорий - исследование
10 октября 2024, 12:23  •  131875 просмотра

беларусь вывезла более 2200 украинских детей с оккупированных территорий - исследование

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Делаем все от себя зависящее, чтобы дети нашей громады занимались спортом и физически развивались - мэр Броваров
10 октября 2024, 12:19  •  115399 просмотра

Делаем все от себя зависящее, чтобы дети нашей громады занимались спортом и физически развивались - мэр Броваров

Рада исключила нардепов-беглецов Дмитрука и Одарченко из комитетов
10 октября 2024, 08:55  •  108470 просмотра

Рада исключила нардепов-беглецов Дмитрука и Одарченко из комитетов

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Экс-заместитель главы ГБР рассказал, в чем сложность расследования служебных преступлений
10 октября 2024, 08:33  •  107712 просмотра

Экс-заместитель главы ГБР рассказал, в чем сложность расследования служебных преступлений

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В направление Киевщины россияне запустили "шахеды", в области воздушная тревога

В направление Киевщины россияне запустили "шахеды", в области воздушная тревога

Киев  •  УНН

12 октября 2024, 18:03  •  8958 просмотра

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В Киевской области и ряде других регионов Украины объявлена воздушная тревога. Воздушные силы ВСУ сообщили о движении ударных БПЛА с юга Черниговщины в направлении Киевской области.

В Киевской области и еще в ряде регионов Украины объявлена воздушная тревога, россияне запустили беспилотники с северного направления. Об этом УНН пишет со ссылкой на Воздушные силы Украины.

Детали

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщили, что ударные БПЛА направляются с Черниговщины курсом на Киевщину. В частности, на Броварской район.

Напомним

В результате российских обстрелов Донецкой области погибли двое гражданских, еще 10 получили ранения. Атаки произошли в разных населенных пунктах, включая Кураховку, Селидово и Северск.

В небе над Украиной ночью сбили 24 из 28 «шахедов», еще два дрона потеряны12 октября 2024, 06:57 • 16210 просмотров

Анастасия Рябоконь

Анастасия Рябоконь

ВойнаКиевская область
chernigovskaya-oblastЧерниговская область
voenno-vozdushnie-sili-ukrainiВоенно-воздушные силы Украины
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