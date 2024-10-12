В направление Киевщины россияне запустили "шахеды", в области воздушная тревога
Киев • УНН
В Киевской области и ряде других регионов Украины объявлена воздушная тревога. Воздушные силы ВСУ сообщили о движении ударных БПЛА с юга Черниговщины в направлении Киевской области.
В Киевской области и еще в ряде регионов Украины объявлена воздушная тревога, россияне запустили беспилотники с северного направления. Об этом УНН пишет со ссылкой на Воздушные силы Украины.
Детали
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщили, что ударные БПЛА направляются с Черниговщины курсом на Киевщину. В частности, на Броварской район.
Напомним
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