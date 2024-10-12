В напрямок Київщини росіяни запустили "шахеди", в області повітряна тривога
Київ • УНН
У Київській області та низці інших регіонів України оголошено повітряну тривогу. Повітряні сили ЗСУ повідомили про рух ударних БПЛА з півдня Чернігівщини в напрямку Київської області.
У Київськійобласті та ще в низці регіонів України оголошена повітряна тривога, росіяни запустили безпілотники з північного напрямку. Про це УНН пише з посиланням на Повітряні сили України.
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Повітряні сили Збройних сил України повідомили, що ударні БПЛА прямують з Чернігівщини курсом на Київщину. Зокрема, на Броварський район.
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