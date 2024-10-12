Через російські обстріли на Донеччини загинуло двоє цивільних, ще 10 отримали пораненння
Київ • УНН
Внаслідок російських обстрілів Донецької області загинуло двоє цивільних, ще 10 отримали поранення. Атаки відбулися в різних населених пунктах, включаючи Курахівку, Селидове та Сіверськ.
Внаслідок ворожих обстрілів Донеччини у суботу загинуло двоє й поранено 10 цивільних. Про це повідомила Донецька обласна прокуратура, пише УНН.
Деталі
Повідомляється, що у суботу на автодорозі між с. Улакли і с. Дачне Волноваського району відбулося пряме влучання ворожого FPV-дрону в цивільний автомобіль, у якому загинув 19-річний водій.
Окрім цього, російська армія завдала удару по селищу Курахівка Покровського району. Внаслідок атаки від ран загинула 84-річна жінка.
Також війська рф обстріляли м. Селидове, травмувавши двох чоловіків та жінку. Під приціл окупантів потрапило і м. Сіверськ. Снаряд поцілив по приватному будинку. Осколкових поранень та мінно-вибухових травм зазнали двоє місцевих жителів 23 та 25 років.
За попередніми даними, ворог наносив удари по населених пунктах з використанням артилерії.
Крім того, під час атаки армії держави-агресора на м. Мирноград, перебуваючи у будинку, мінно-вибухових і осколкового поранень зазнала подружня пара віком 50 та 55 років. Потерпілим надано медичну допомогу. Ще трьох цивільних 46, 50 і 73 років поранено у селищі Шевченко.
За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. ч. 1, 2 ст. 438 КК України).
Нагадаємо
12 жовтня окупанти атакували Нікопольський район дронами-камікадзе та артилерією. Пошкоджено промислове підприємство, постраждалих немає. Сили ППО збили три безпілотники над областю.
На Харківському напрямку ворог дистанційно заміновує територію, проводить повітряну розвідку та відновлює боєздатність підрозділів - ОТУ "Харків"12.10.24, 13:28 • 22032 перегляди