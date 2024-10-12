Из-за российских обстрелов в Донецкой области погибли двое гражданских, еще 10 получили ранения
Киев • УНН
В результате российских обстрелов Донецкой области погибли двое гражданских, еще 10 получили ранения. Атаки произошли в разных населенных пунктах, включая Кураховку, Селидово и Северск.
В результате вражеских обстрелов Донетчины в субботу погибли двое и ранены 10 гражданских. Об этом сообщила Донецкая областная прокуратура, пишет УНН.
Детали
Сообщается, что в субботу на автодороге между с. Улаклы и с. Дачное Волновахского района произошло прямое попадание вражеского FPV-дрона в гражданский автомобиль, в котором погиб 19-летний водитель.
Кроме этого, российская армия нанесла удар по поселку Кураховка Покровского района. В результате атаки от ран погибла 84-летняя женщина.
Также войска рф обстреляли г. Селидово, травмировав двух мужчин и женщину. Под прицел оккупантов попал и г. Северск. Снаряд попал по частному дому. Осколочные ранения и минно-взрывные травмы получили двое местных жителей 23 и 25 лет.
По предварительным данным, враг наносил удары по населенным пунктам с использованием артиллерии.
Кроме того, во время атаки армии государства-агрессора на г. Мирноград, находясь в доме, минно-взрывные и осколочные ранения получила супружеская пара в возрасте 50 и 55 лет. Пострадавшим оказана медицинская помощь. Еще трое гражданских 46, 50 и 73 лет ранены в поселке Шевченко.
При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры осуществляется досудебное расследование в уголовных производствах по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. ч. 1, 2 ст. 438 УК Украины).
Напомним
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