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Из-за российских обстрелов в Донецкой области погибли двое гражданских, еще 10 получили ранения

Из-за российских обстрелов в Донецкой области погибли двое гражданских, еще 10 получили ранения

Киев  •  УНН

12 октября 2024, 17:16  •  3889 просмотра

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В результате российских обстрелов Донецкой области погибли двое гражданских, еще 10 получили ранения. Атаки произошли в разных населенных пунктах, включая Кураховку, Селидово и Северск.

В результате вражеских обстрелов Донетчины в субботу погибли двое и ранены 10 гражданских. Об этом сообщила Донецкая областная прокуратура, пишет УНН.

Детали

Сообщается, что в субботу на  автодороге между с. Улаклы и с. Дачное Волновахского района произошло прямое попадание вражеского FPV-дрона в гражданский автомобиль, в котором погиб 19-летний водитель.

Кроме этого, российская армия нанесла удар по поселку Кураховка Покровского района. В результате атаки от ран погибла 84-летняя женщина.

Также войска рф обстреляли г. Селидово, травмировав двух мужчин и женщину. Под прицел оккупантов попал и г. Северск. Снаряд попал по частному дому. Осколочные ранения и минно-взрывные травмы получили двое местных жителей 23 и 25 лет.

По предварительным данным, враг наносил удары по населенным пунктам с использованием артиллерии.

Кроме того, во время атаки армии государства-агрессора на г. Мирноград, находясь в доме, минно-взрывные и осколочные ранения получила супружеская пара в возрасте 50 и 55 лет. Пострадавшим оказана медицинская помощь. Еще трое гражданских 46, 50 и 73 лет ранены в поселке Шевченко.

При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры осуществляется досудебное расследование в уголовных производствах по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. ч. 1, 2 ст. 438 УК Украины).

Напомним

12 октября оккупанты атаковали Никопольский район дронами-камикадзе и артиллерией. Повреждено промышленное предприятие, пострадавших нет. Силы ПВО сбили три беспилотника над областью.

На Харьковском направлении враг дистанционно заминирует территорию, проводит воздушную разведку и восстанавливает боеспособность подразделений - ОТГ "Харьков"12 октября 2024, 10:28 • 16080 просмотров

Анастасия Рябоконь

Анастасия Рябоконь

Война