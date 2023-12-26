В НАПК публично вызвали главу КРАИЛ для ознакомления с протоколом
Киев • УНН
Из-за игнорирования предыдущих приглашений НАПК публично вызвало руководителя "КРАИЛ" Ивана Рудого для ознакомления с протоколом.
Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции публично вызвало на встречу Председателя Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) Рудого Ивана Тарасовича. Об этом со ссылкой на заявление НАПК передает УНН.
Детали
В ведомстве объяснили, что прибегли к таким мерам, поскольку мужчина игнорирует приглашение НАПК.
НАПК сообщает Председателю Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) Рудого Ивана Тарасовича о необходимости прибыть в НАПК 3 января 2024 года с 10:00 до 15:00 для ознакомления с протоколом об административных правонарушениях, предусмотренных ч.ч.1, 2 ст. 172-7 КУоАП (неуведомление о реальном конфликте интересов, совершение действий или принятия решений в условиях реального конфликта интересов)
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Также там подчеркнули, что в случае неприбытия по вызову протокол об административном правонарушении будет составлен на основании имеющихся материалов с отметкой об отказе Рудого Ивана Тарасовича от его подписания.
Напомним,
По словам заместителя председателя НАПК Артема Сытника, НАПК ожидает, что самые рискованные декларации чиновников придутся на конец января, отмечая тенденцию, что чиновники с высоким уровнем коррупционного риска подают меньше деклараций.
В НАПК публично вызвали главу КРАИЛ для ознакомления с протоколом
Из-за игнорирования предыдущих приглашений НАПК публично вызвало руководителя "КРАИЛ" Ивана Рудого для ознакомления с протоколом.
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