"Нафтогаз" заявил о готовности обеспечивать транзит газа в необходимых объемах

"Для Газпрома реально эти 110 млрд кубометров газа (транзита) были зарезервированы, и "Нафтогаз" в любой момент готов обеспечивать транзит всех необходимых объемов (газа - ред.) в Европу.

Мало того, тариф заложенного в контракт, рассчитывался до сих объемов (транзита - ред.). Дополнительный фактор - во всех европейских контрактах на транспортировку газа мощности резервируются и оплачиваются в независимости от того, используются они или не используются", - подчеркнул Ю.Витренко.

Он добавил, что именно по этим причинам "положение нашего контракта не является кабальным, не является избыточным и не являются неразумным".

Напомним, НАК "Нафтогаз Украины" получил информацию от ПАО "Газпром" о намерениях обратиться в арбитраж для расторжения контракта на поставку и транзит газа, но НАК не видит пока оснований для расторжения транзитного контракта.