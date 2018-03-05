"Нафтогаз" заявил о готовности обеспечивать транзит газа в необходимых объемах
Киев • УНН
КИЕВ. 5 марта. УНН. Согласно контракту "Нафтогаз" в любой момент готов обеспечивать транзит всех необходимых объемов транзита газа от "Газпрома". Об этом во время брифинга заявил главный коммерческий директор группы "Нафтогаз" Юрий Витренко, передает УНН.
"Для Газпрома реально эти 110 млрд кубометров газа (транзита) были зарезервированы, и "Нафтогаз" в любой момент готов обеспечивать транзит всех необходимых объемов (газа - ред.) в Европу.
Мало того, тариф заложенного в контракт, рассчитывался до сих объемов (транзита - ред.). Дополнительный фактор - во всех европейских контрактах на транспортировку газа мощности резервируются и оплачиваются в независимости от того, используются они или не используются", - подчеркнул Ю.Витренко.
Он добавил, что именно по этим причинам "положение нашего контракта не является кабальным, не является избыточным и не являются неразумным".
Напомним, НАК "Нафтогаз Украины" получил информацию от ПАО "Газпром" о намерениях обратиться в арбитраж для расторжения контракта на поставку и транзит газа, но НАК не видит пока оснований для расторжения транзитного контракта.