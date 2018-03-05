"Нафтогаз" заявив про готовність забезпечувати транзит газу в необхідних обсягах
Київ • УНН
КИЇВ. 5 березня. УНН. Згідно контракту “Нафтогаз” в будь-який момент готовий забезпечувати транзит всіх необхідних обсягів транзиту газу від “Газпрому”. Про це під час брифінгу заявив головний комерційний директора групи “Нафтогаз” Юрій Вітренко, передає УНН.
“Для Газпрому реально ці 110 млрд кубометрів газу (транзиту) були зарезервовані, і "Нафтогаз" в будь-який момент готовий забезпечувати транзит всіх необхідних обсягів (газу — ред.) у Європу.
Мало того, тариф який закладений у контракт, розраховувався до цих обсягів (транзиту — ред.). Додатковий чинник — у всіх європейських контрактах на транспортування газу потужності резервуються і оплачуються в незалежності від того, використовуються вони, чи не використовуються”, — підкреслив Ю.Вітренко.
Він додав, що саме з цих причин “положення нашого контракту не є кабальними, не є надлишковими і не є нерозумними”.
Нагадаємо, НАК “Нафтогаз України” отримав інформацію від ПАТ “Газпром” про наміри звернутися до арбітражу для розірвання контракту на поставку та транзит газу, але НАК не бачить наразі підстав для розірвання транзитного контракту.