В начале большой войны Украина осталась почти без поддержки союзников - Зеленский
Киев • УНН
Президент Зеленский заявил, что в начале полномасштабного вторжения Украина не имела оружия или денег от США. Масштабная международная поддержка начала поступать после того, как мир осознал угрозу от кремля для всей Европы.
Президент Владимир Зеленский заявил, что в начале полномасштабного вторжения Украина фактически осталась один на один с российской агрессией, а масштабная международная поддержка начала поступать лишь после того, как мир осознал истинные намерения кремля. Об этом глава государства сказал в интервью американской блогерше Лори Лумер, передает УНН.
Детали
По словам Зеленского, до начала войны Украина не получала от США ни оружия, ни финансовой помощи, однако после начала полномасштабного вторжения союзники поняли, что Россия не остановится только на Украине.
В самом начале войны с нами, по сути, никого не было. До войны у нас не было ни оружия, ни денег от Соединенных Штатов. Это было внутреннее решение наших партнеров — помогать или нет. Но когда мы устояли, мир понял, что Россия не остановится на Украине
Зеленский подчеркнул, что именно после этого международная поддержка Украины стала значительно масштабнее, поскольку партнеры увидели в действиях кремля угрозу не только для Украины, но и для всей Европы и международной безопасности.
Интервью Зеленского блогерше Лори Лумер - Офис Президента поблагодарил Трампа24.07.26, 15:42 • 15796 просмотров