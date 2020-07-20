В НАБУ рассказали об обысках в ОАСК
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июля. УНН. Уголовное производство, по которому НАБУ 17 июля в Окружном административном суде Киева проводило обыски, передано в Бюро, ведь ранее его детективы находились лишь в следственной группе. Об этом во время брифинга рассказал директор НАБУ Артем Сытник, передает корреспондент УНН.
"Сейчас есть семь подозреваемых судей, руководитель судебной администрации Украины и ряд физических лиц, это те лица, которым сейчас объявлено подозрения. Только в пятницу дело, касающееся материала, полученного в ходе проведения негласных следственных действий, наконец в производстве НАБУ. Потому что подозрения, которые объявлялись в пятницу, проходили в рамках дела, которое было не в производстве Бюро, и детективы НАБУ находились в следственной группе", - рассказал Сытник.
По его словам, на сегодня орган досудебного расследования - это Национальное антикоррупционное бюро Украины.
"Поэтому дальнейшие шаги - это меры и вопросы отстранения при наличии оснований от должностей", - сказал Сытник.
Он отметил, что год назад они уже делали пресс-конференцию с уже бывшим руководителем департамента ГПУ Сергеем Горбатюком и тогда продемонстрировали часть этих записей.
"В дальнейшем все расследовалось не нами, мы только помогали в расследовании... Фактически это продолжение той истории, которая была год назад. Но сейчас уже проведено фоноскопическое исследование по поводу этих записей, которые были показаны частично год назад и частично сейчас, поэтому процесс продолжается", - рассказал Сытник.
Напомним, главе Окружного административного суда города Киева Павлу Вовку, его заместителю, пяти судьям ОАСК и главе Государственной судебной администрации Украины сообщено о подозрении.
Ранее сообщалось, что в Окружном административном суде Киева проводились обыски в "делах Майдана".