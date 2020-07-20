В НАБУ розповіли про обшуки в ОАСК

ukru
Ексклюзив
08:24 • 38054 перегляди

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Ексклюзив
07:00 • 87833 перегляди

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Ексклюзив
06:55 • 101306 перегляди

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

19 березня, 18:06 • 164208 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 136383 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 145942 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 147407 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 129158 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

19 березня, 06:32 • 183177 перегляди

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 03:38 • 126253 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
2.7 м/с
57 %
760 мм
Хмарно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
"Берлінська стіна – не варіант": Зеленський назвав найскладніше питання у перемовинах про мир

"Берлінська стіна – не варіант": Зеленський назвав найскладніше питання у перемовинах про мир

20 березня, 00:24 • 103403 перегляди
Кропивницький пережив наймасованішу атаку росіян: є поранені, серед них дитина

Кропивницький пережив наймасованішу атаку росіян: є поранені, серед них дитина

20 березня, 01:00 • 142060 перегляди
Війська рф на курщині застосували віроломство: в ISW розповіли деталі воєнного злочину

Війська рф на курщині застосували віроломство: в ISW розповіли деталі воєнного злочину

20 березня, 03:17 • 122785 перегляди
"Неперевершений переговорник": Келлог похвалив Трампа після його розмови з Зеленським

"Неперевершений переговорник": Келлог похвалив Трампа після його розмови з Зеленським

04:02 • 109050 перегляди
Атака рф на Кропивницький: кількість постраждалих зросла, серед них діти

Атака рф на Кропивницький: кількість постраждалих зросла, серед них діти

05:38 • 109259 перегляди
Публікації
Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України
Ексклюзив

08:24 • 38054 перегляди
Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"
Ексклюзив

07:00 • 87833 перегляди
Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року
Ексклюзив

06:55 • 101306 перегляди
5 порад, як привчити дитину чистити зуби та зробити це веселою грою

5 порад, як привчити дитину чистити зуби та зробити це веселою грою

06:15 • 84200 перегляди
“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

19 березня, 13:52 • 130695 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 104181 перегляди
Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

19 березня, 09:25 • 104817 перегляди
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 122573 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 139132 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 137192 перегляди
Актуальне
В НАБУ розповіли про обшуки в ОАСК

В НАБУ розповіли про обшуки в ОАСК

Київ • УНН

 • 14686 перегляди

КИЇВ. 20 липня. УНН. Кримінальне провадження, за яким НАБУ 17 липня в Окружному адміністративному суді Києва проводило обшуки, передано до Бюро, адже раніше його детективи перебували лише у слідчій групі. Про це під час брифінгу розповів директор НАБУ Артем Ситник, передає кореспондент УНН.

"Наразі є сім підозрюваних суддів, керівник судової адміністрації України та ряд фізичних осіб, це ті особи, яким наразі оголошено підозри. Лише в п’ятницю справа, яка стосувалася матеріалу, здобутого в ході проведення негласних слідчих дій, нарешті в провадженні НАБУ. Тому що підозри, які оголошувалися у п’ятницю, відбувалися у рамках справи, яка була не в провадженні Бюро, і детективи НАБУ перебували у слідчій групі", - розповів Ситник.

За його словами, на сьогодні орган досудового розслідування – це Національне антикорупційне бюро України.

"Тому подальші кроки – це запобіжні заходи та питання відсторонення за наявності підстав від посад", - сказав Ситник.

Він зауважив, що рік тому вони вже робили пресконференцію з вже колишнім керівником департаменту ГПУ Сергієм Горбатюком й тоді продемонстрували частину цих записів.

"Надалі все розслідувалося не нами, ми тільки допомагали у розслідуванні… Фактично це продовження тієї історії, яка була рік тому. Але наразі уже проведено фоноскопічне дослідження з приводу цих записів, які були показані частково рік тому і частково зараз, тому процес триває", - розповів Ситник.

Нагадаємо, голові Окружного адміністративного суду міста Києва Павлу Вовку, його заступнику, п’ятьом суддям ОАСК та голові Державної судової адміністрації України повідомлено про підозру.

Раніше повідомлялося, що в Окружному адміністративному суді Києва проводилися обшуки у “справах Майдану”.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$237.65
Brent
$70.97
Bitcoin
$86,059.40
S&P 500
$5,688.65
Газ TTF
$43.36
Золото
$3,061.84
Ethereum
$2,034.32