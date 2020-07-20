В НАБУ розповіли про обшуки в ОАСК

"Наразі є сім підозрюваних суддів, керівник судової адміністрації України та ряд фізичних осіб, це ті особи, яким наразі оголошено підозри. Лише в п’ятницю справа, яка стосувалася матеріалу, здобутого в ході проведення негласних слідчих дій, нарешті в провадженні НАБУ. Тому що підозри, які оголошувалися у п’ятницю, відбувалися у рамках справи, яка була не в провадженні Бюро, і детективи НАБУ перебували у слідчій групі", - розповів Ситник.

За його словами, на сьогодні орган досудового розслідування – це Національне антикорупційне бюро України.

"Тому подальші кроки – це запобіжні заходи та питання відсторонення за наявності підстав від посад", - сказав Ситник.

Він зауважив, що рік тому вони вже робили пресконференцію з вже колишнім керівником департаменту ГПУ Сергієм Горбатюком й тоді продемонстрували частину цих записів.

"Надалі все розслідувалося не нами, ми тільки допомагали у розслідуванні… Фактично це продовження тієї історії, яка була рік тому. Але наразі уже проведено фоноскопічне дослідження з приводу цих записів, які були показані частково рік тому і частково зараз, тому процес триває", - розповів Ситник.

Нагадаємо, голові Окружного адміністративного суду міста Києва Павлу Вовку, його заступнику, п’ятьом суддям ОАСК та голові Державної судової адміністрації України повідомлено про підозру.

Раніше повідомлялося, що в Окружному адміністративному суді Києва проводилися обшуки у “справах Майдану”.