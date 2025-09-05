$41.350.02
16:47 • 7082 просмотра
Новый отопительный сезон: Свириденко рассказала, насколько готова инфраструктура
16:35 • 13147 просмотра
Свириденко назвала первые цифры проекта Бюджета-2026 и главный приоритет
Эксклюзив
15:10 • 18104 просмотра
Ответственность за СЗЧ и дезертирство: какие новые правила предлагают нардепы и сколько зарегистрировано производств
5 сентября, 12:12 • 16533 просмотра
"Будет точно не в единицах, а в тысячах": Зеленский о развертывании иностранных войск в Украине
Эксклюзив
5 сентября, 08:58 • 29183 просмотра
Утечка оружия, в частности гранат из прифронтовых областей: в Нацполиции рассказали, как с этим борются
5 сентября, 08:28 • 38443 просмотра
Ученик планировал нападение с ножом в школе на Закарпатье – Клименко
Эксклюзив
5 сентября, 08:19 • 33886 просмотра
Может на одну-две гривны просесть: эксперт рассказал, как может измениться цена на топливо в Украине осенью
5 сентября, 06:13 • 61289 просмотра
Отбор на ЧМ-2026: сборная Украины сыграет сегодня против ФранцииPhoto
4 сентября, 17:30 • 45131 просмотра
В катастрофе фуникулера в Лиссабоне погиб украинец - МИД
4 сентября, 14:39 • 56309 просмотра
Сегодня 26 стран готовы отправить войска в Украину для обеспечения мира - Макрон
УНН Lite
Виктория Бекхэм призналась в борьбе с акне: "Я очень стеснялась сильной сыпи"4 сентября, 10:35 • 32075 просмотра
5 исторических фильмов о средневековье: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo4 сентября, 09:16 • 80954 просмотра
Звезда «Сплетницы» Пенн Бэджли стал отцом мальчиков-близнецовPhoto4 сентября, 07:43 • 31161 просмотра
Блогер-миллионник и дочь владельцев технологического гиганта Бекки Блум вышла замужPhoto3 сентября, 19:15 • 35869 просмотра
Radiohead возвращаются после семилетнего перерыва: объявлено европейское турне3 сентября, 17:44 • 37170 просмотра
В москве загорелась Третьяковская галерея, 11 человек эвакуировали

Киев • УНН

 • 122 просмотра

В москве горит Третьяковская галерея. Из подвала идет плотный черный дым, 11 человек эвакуированы.

В москве загорелась Третьяковская галерея, 11 человек эвакуировали

В столице рф горит Третьяковская галерея, эвакуировано 11 человек, передает УНН со ссылкой на российские Telegram-каналы.

Детали

По данным 112, из подвала галереи валит плотный черный дым. Из здания эвакуировано 11 человек.

На место следуют сотрудники мчс рф.

Сейчас информации о пострадавших и точных причинах возгорания нет.

В краснодарском крае рф вспыхнул пожар после атаки неизвестных дронов: детали01.09.25, 03:32 • 15317 просмотров

Антонина Туманова

Криминал и ЧПНовости Мира