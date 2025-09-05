В москве загорелась Третьяковская галерея, 11 человек эвакуировали

В столице рф горит Третьяковская галерея, эвакуировано 11 человек, передает УНН со ссылкой на российские Telegram-каналы.

Детали

По данным 112, из подвала галереи валит плотный черный дым. Из здания эвакуировано 11 человек.

На место следуют сотрудники мчс рф.

Сейчас информации о пострадавших и точных причинах возгорания нет.

