У москві загорілась Третьяковська галерея, 11 людей евакуювали

У столиці рф горить Третьяковська галерея, евакуйовано 11 людей, передає УНН із посиланням на російські Telegram-канали.

Деталі

За даними 112, з підвалу галереї валить щільний чорний дим. З будівлі евакуйовано 11 людей.

На місце прямують співробітники мнс рф.

Наразі інформації про постраждалі та точні причини займання немає.

