У москві загорілась Третьяковська галерея, 11 людей евакуювали
Київ • УНН
У москві горить Третьяковська галерея. З підвалу йде щільний чорний дим, 11 людей евакуйовано.
У столиці рф горить Третьяковська галерея, евакуйовано 11 людей, передає УНН із посиланням на російські Telegram-канали.
Деталі
За даними 112, з підвалу галереї валить щільний чорний дим. З будівлі евакуйовано 11 людей.
На місце прямують співробітники мнс рф.
Наразі інформації про постраждалі та точні причини займання немає.
