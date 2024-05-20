В Москве вспыхнул масштабный пожар

В Москве начался пожар в здании управы района Соколиная гора. Об этом сообщает пропагандистское издание ТАСС, передает УНН.

Детали

МЧС РФ сообщило, что горит торгово-офисное здание в Москве. Площадь пожара составляет 1200² м.

Сообщается, что пострадавших нет, а пожарные локализовали пожар.

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