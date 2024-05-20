У Москві спалахнула масштабна пожежа
Київ • УНН
Велика пожежа спалахнула в торгово-офісній будівлі в московському районі Соколина Гора на площі 1200 квадратних метрів, але пожежники локалізували полум'я, жертв і постраждалих немає.
У Москві почалася пожежа у будівлі управи району Соколина гора. Про це повідомляє пропагандистське видання ТАРС, передає УНН.
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МНС РФ повідомило, що горить торгово-офісна будівля у Москві. Площа пожежі становить 1200² м.
Повідомляється, що постраждалих немає, а пожежники локалізували пожежу.
Ще одна пожежа у москві: горить склад08.09.23, 00:31 • 639035 переглядiв