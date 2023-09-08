Ще одна пожежа у москві: горить склад
Київ • УНН
КИЇВ. 8 вересня. УНН. У столиці росії москві спалахнула масштабна пожежа у 800 кв м, пишуть росЗМІ, передає УНН.
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“Велика пожежа на складі на вулиці кусковська в Москві. За нашою інформацією, горить уже 800 квадратних метрів”, - йдеться у повідомленні.
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Зазначається, що над районом новогіреєво піднімається потужний стовп чорного диму.
Пожежники на місці намагаються локалізувати пожежу. Попередньо відомом, що обійшлось без постраждалих.
Нагадаємо
У москві вогонь спалахнув у Федеральній митній службі.