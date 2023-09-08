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15:57 • 13701 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

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13:47 • 48456 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

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13:40 • 77560 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13:25 • 61130 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 65384 просмотра

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13 марта, 06:36 • 106103 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

13 марта, 06:19 • 128627 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Еще один пожар в москве: горит склад

Киев • УНН

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КИЕВ. 8 сентября. УНН. В столице россии москве вспыхнул масштабный пожар в 800 кв м, пишут росСМИ, передает УНН.

Цитата 

“Большой пожар на складе на улице Кусковская в москве. По нашей информации, горит уже 800 квадратных метров”, - говорится в сообщении. 

Детали

Отмечается, что над районом новогиреево поднимается мощный столб черного дыма.

Пожарные на месте пытаются локализовать пожар. Предварительно известно, что обошлось без пострадавших.

Напомним

В москве огонь вспыхнул в Федеральной таможенной службе. 

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