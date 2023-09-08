Еще один пожар в москве: горит склад

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“Большой пожар на складе на улице Кусковская в москве. По нашей информации, горит уже 800 квадратных метров”, - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что над районом новогиреево поднимается мощный столб черного дыма.

Пожарные на месте пытаются локализовать пожар. Предварительно известно, что обошлось без пострадавших.

Напомним

В москве огонь вспыхнул в Федеральной таможенной службе.