В москве парня обвинили в "дискредитации" росармии из-за сине-желтых волос и мобилизовали

На москвича, который пришел заявить о краже, прямо в отделе полиции составили протокол о "дискредитации" армии из‑за сине‑желтых волос. Об этом пишут РосСМИ, передаёт УНН.

Вышеуказанная наглядная агитация явно выражала негативное отношение к Вооруженным силам российской федераций. — цитируют протокол правозащитники с проекта «ОВД-Инфо»

Детали

В "ОВД-Инфо" так же расказали, что протокол о "дискредитации" армии из-за окрашенных волос получил 25-летний москвич Стас Нетесов. Он сам обратился в правозащитную организацию и рассказал о случившемся.

В сети также уже есть фотография той самой причёсок, из-за которой москвич получил протокол и повестку. По словам Нетесова, 28 апреля он пришел в отдел полиции по Тверскому району, чтобы написать заявление об избиении и краже. За день до этого на него напали неизвестные на остановке в центре города, и украли у него телефон, а так же выбили юноше зуб.

Полицейские же обратили внимание на волосы молодого человека. Менты решили что прическа Нетесова символизирует Украину и дискредитирует российскую армию, и составили на него протокол. Силовики также заявили Нетесову, что заставят его "целовать родную землю в окопах", сняли у него отпечатки пальцев и вручили повестку в военкомат.