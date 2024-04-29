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У москві хлопця звинуватили в "дискредитації" росармії через синьо-жовте волосся та мобілізували

У москві хлопця звинуватили в "дискредитації" росармії через синьо-жовте волосся та мобілізували

Київ • УНН

 • 63050 перегляди

На жителя москви склали протокол за «дискредитацію» російської армії через його синьо-жовте волосся, коли він прийшов заявити про крадіжку у відділок поліції.

У росії на мешканця столиці, який прийшов заявити про крадіжку, прямо в відділі поліції склали протокол про "дискредитацію" армії через синьо-жовте волосся. Про це пишуть росЗМІ, передає УНН.

Вищевказана наочна агітація явно висловлювала негативне ставлення до Збройних сил російської федерації.

- цитують протокол правозахисники з проекту "ОВС-Інфо"

Деталі

В "ОВС-Інфо" так само розповіли, що протокол про "дискредитацію" армії через фарбоване волосся отримав 25-річний москвич Стас Нетьосов. Він сам звернувся в правозахисну організацію і розповів про те, що трапилося.

У мережі також уже є фотографія тієї самої зачіски, через яку москвич отримав протокол і повістку.

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За словами Нетьосова, 28 квітня він прийшов у відділ поліції по Тверському району, щоб написати заяву про побиття і крадіжку. За день до цього на нього напали невідомі на зупинці в центрі міста, і вкрали в нього телефон, а також вибили юнакові зуб.

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Поліцейські ж звернули увагу на волосся молодого чоловіка. Силовики вирішили, що зачіска Нетьосова символізує Україну і дискредитує російську армію, і склали на нього протокол. Правоохоронці також заявили Нетьосову, що змусять його "цілувати рідну землю в окопах", зняли в нього відбитки пальців і вручили повістку до військкомату.

Тетяна Салганік

Тетяна Салганік

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